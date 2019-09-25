«Нельзя этот гол пропустить, потому что там беда может случиться». Михаил Мясникович рассказал о самых сложных своих должностях

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Самая у меня была ответственная и очень, я бы сказал, самостоятельная должность – это когда я был министром жилищно-коммунального хозяйства. Тогда я почувствовал, как говорится, что у тебя за спиной.

И увидел, что не только дело в тех сантехниках, которые там являлись главными героями определённых фильмов типа «Афоня» и так далее, а дело в системе, в несовершенстве системы. Именно взаимоотношения отрасли, и работников отрасли, и государства.

Я 4 года работал министром. Конечно, много было сделано до меня моим предшественником Безлюдовым Артуром Иосифовичем. Он очень сильный был руководитель. У нас уже было 4 своих завода и два строилось. Даже три завода строилось. Вот экономический подход и укрепление материально-технической базы. Если брать по сложности и ответственности, конечно, 6 лет я работал главой Администрации Президента. 6 лет. Это фактически начало было. И это был период, когда надо было создать эту Администрацию. Чтобы она состоялась как госорган. Это очень тяжёлая и очень ответственная работа. Это когда идёт интеллектуальное выгорание, что называется.

За время Вашей политической карьеры у Вас взяли десятки, если не сотни, интервью. Чего журналисты у Вас никогда не спрашивали, но хотелось бы дать ответ?