«Нельзя этот гол пропустить, потому что там беда может случиться». Михаил Мясникович рассказал о самых сложных своих должностях

Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Самая у меня была ответственная и очень, я бы сказал, самостоятельная должность – это когда я был министром жилищно-коммунального хозяйства. Тогда я почувствовал, как говорится, что у тебя за спиной.
И увидел, что не только дело в тех сантехниках, которые там являлись главными героями определённых фильмов типа «Афоня» и так далее, а дело в системе, в несовершенстве системы. Именно взаимоотношения отрасли, и работников отрасли, и государства.
Я 4 года работал министром. Конечно, много было сделано до меня моим предшественником Безлюдовым Артуром Иосифовичем. Он очень сильный был руководитель. У нас уже было 4 своих завода и два строилось. Даже три завода строилось. Вот экономический подход и укрепление материально-технической базы. Если брать по сложности и ответственности, конечно, 6 лет я работал главой Администрации Президента. 6 лет. Это фактически начало было. И это был период, когда надо было создать эту Администрацию. Чтобы она состоялась как госорган. Это очень тяжёлая и очень ответственная работа. Это когда идёт интеллектуальное выгорание, что называется.
За время Вашей политической карьеры у Вас взяли десятки, если не сотни, интервью. Чего журналисты у Вас никогда не спрашивали, но хотелось бы дать ответ?
Михаил Мясникович:
Да как-то не задавался этим вопросом. Вопрос: «Какие тебе работы твои нравились или не нравились?» Это, конечно, очень опасный вопрос. Но были такие, конечно, должности, которые очень сложные. И я с уважением отношусь к тем людям, которые сегодня занимают эти должности. Я не буду говорить, какие. Но это легко просчитывается по моей биографии.
Это как в футболе, когда стоишь на воротах: нападающие уже пропустили противника, защита пропустила, и ты стоишь один на один. Вот уже нельзя этот гол пропустить, потому что там беда может случиться. Или когда необходимо принимать такие решения, как я говорю: как по минному полю ходьба – ступил, и рвануло! Ещё ступил. Но надо идти. Стоять нельзя, надо двигаться. Наверное, это называется ответственностью.
Но можно же было и отказаться?
Михаил Мясникович:
Проиграть дело? Тебе же поверили!