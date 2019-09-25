Наблюдатель от СНГ Сергей Лебедев посетит избирательные комиссии Минской области

Новости Беларуси. Парламентская кампания продолжается в Беларуси. Так, 25 сентября в рамках мониторинга избирательного процесса глава Миссии наблюдателей от СНГ посетит избирательные комиссии Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь Сергей Лебедев ознакомится с проводимой в регионе работой по организации и проведению предстоящих парламентских выборов.