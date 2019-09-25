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Наблюдатель от СНГ Сергей Лебедев посетит избирательные комиссии Минской области

25 сентября 2019 08:27
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Новости Беларуси. Парламентская кампания продолжается в Беларуси. Так, 25 сентября в рамках мониторинга избирательного процесса глава Миссии наблюдателей от СНГ посетит избирательные комиссии Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наблюдатель от СНГ Сергей Лебедев посетит избирательные комиссии Минской области-1

Здесь Сергей Лебедев ознакомится с проводимой в регионе работой по организации и проведению предстоящих парламентских выборов.

Наблюдатель от СНГ Сергей Лебедев посетит избирательные комиссии Минской области-4

Напомним, миссия от СНГ приступила к мониторингу 4 сентября. Всего в её состав войдут 400 человек – долгосрочных и краткосрочных наблюдателей. Выборы в Палату представителей Национального собрания запланированы на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.

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# Избирательная кампания в парламент

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