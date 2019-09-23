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Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»

23 сентября 2019 16:41
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Новости Беларуси. От уровня зарплат до новейших разработок. Президент принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»-1

Эта сфера на отдельном контроле по разным причинам. Во-первых, работа ВПК отражается на обороноспособности страны. А сейчас именно та ситуация в мире, когда порох лучше держать сухим. Во-вторых, эта сфера – науко- и технологически ёмкая. А ещё приносит неплохую прибыль. В 2018 году выручка от экспорта превысила миллиард долларов. В военно-промышленной сфере задействовано около 30 тысяч человек и зарплаты на уровне.

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Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»-4

То, что безопасность сегодня вопрос №1 для многих стран, это далеко не секрет. Ситуация в мире такова, что пушки молчат не всегда. А масло для разжигания новых конфликтов совсем не в дефиците.

Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»-7

Еще не остывший пример. Чуть больше месяца назад США официально вышли из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Это соглашение сдерживало распространение опасного вооружения более 30 лет. И вот сегодня растут опасения, что эти ракеты вновь появятся в Европе.

Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»-10

Президент принимает с докладом председателя Военно-промышленного комитета. Говорят о войне и мире нашего времени. В Беларуси создали ракету средней дальности. Есть намерения увеличить мощность. И это шаг как раз в рамках политики не нападения, а обороны.

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В целом, ВПК Беларуси держит оборону по всем фронтам. Это касается и финансов. Так, средняя зарплата в отрасли превышает полторы тысячи рублей. Это высокий показатель. Но в подушке безопасности нуждаются и те, у кого заработки пока явно отстают.

Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»-13

А это Оршанский авиаремонтный завод. Сейчас на предприятии в каждом цеху идет буквально разбор полетов. В Орше ремонтируют вертолеты для стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки. Но еще недавно завод находился в сложной ситуации. Пришлось развернуть настоящую спасательную операцию. Она прошла успешно. На предприятие вернулись заказчики, а объем производства увеличили вдвое. В целом, предприятия оборонного сектора работают в хорошем темпе. Снижать скорость не собираются.

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Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»-16

Продукция белорусского ВПК традиционно пользуется спросом в мире. И наша страна год от года продолжает завоевывать новые рынки. Так, в 2018 году экспортная выручка превысила миллиард долларов. В 2019 эту цифру планируют побить.

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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