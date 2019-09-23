Президент на встрече с главой ВПК: «Не хотел, чтобы ваш доклад прозвенел как бряцанье оружием»

Новости Беларуси. От уровня зарплат до новейших разработок. Президент принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта сфера на отдельном контроле по разным причинам. Во-первых, работа ВПК отражается на обороноспособности страны. А сейчас именно та ситуация в мире, когда порох лучше держать сухим. Во-вторых, эта сфера – науко- и технологически ёмкая. А ещё приносит неплохую прибыль. В 2018 году выручка от экспорта превысила миллиард долларов. В военно-промышленной сфере задействовано около 30 тысяч человек и зарплаты на уровне. Какие еще задачи ставит Президент перед руководством отрасли, подробности встречи во Дворце Независимости у Ольги Коршун.

То, что безопасность сегодня вопрос №1 для многих стран, это далеко не секрет. Ситуация в мире такова, что пушки молчат не всегда. А масло для разжигания новых конфликтов совсем не в дефиците.

Еще не остывший пример. Чуть больше месяца назад США официально вышли из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Это соглашение сдерживало распространение опасного вооружения более 30 лет. И вот сегодня растут опасения, что эти ракеты вновь появятся в Европе.

Президент принимает с докладом председателя Военно-промышленного комитета. Говорят о войне и мире нашего времени. В Беларуси создали ракету средней дальности. Есть намерения увеличить мощность. И это шаг как раз в рамках политики не нападения, а обороны. Президент Беларуси: страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности В целом, ВПК Беларуси держит оборону по всем фронтам. Это касается и финансов. Так, средняя зарплата в отрасли превышает полторы тысячи рублей. Это высокий показатель. Но в подушке безопасности нуждаются и те, у кого заработки пока явно отстают.

А это Оршанский авиаремонтный завод. Сейчас на предприятии в каждом цеху идет буквально разбор полетов. В Орше ремонтируют вертолеты для стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки. Но еще недавно завод находился в сложной ситуации. Пришлось развернуть настоящую спасательную операцию. Она прошла успешно. На предприятие вернулись заказчики, а объем производства увеличили вдвое. В целом, предприятия оборонного сектора работают в хорошем темпе. Снижать скорость не собираются. Роман Головченко: молодые люди могут себя реализовать не только в ПВТ, но и в оборонном секторе экономики