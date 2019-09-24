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Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики

24 сентября 2019 18:56
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Новости Беларуси. Информационный центр ЦИК начнет работу 17 ноября. Разместится он, как и прежде, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики-1

Эта локация наиболее удобна для проведения пресс-конференций Центризбиркома с участием иностранных журналистов и наблюдателей. Стоит отметить, что в ЦИК уже поступил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы о приезде миссии краткосрочных наблюдателей. Аккредитацию на выборы уже получили международные наблюдатели от СНГ.

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
17 ноября в десять утра мы сможем с вами там провести первую пресс-конференцию. Конечно, к сожалению, это мероприятие не может охватить всех наблюдателей. Национальные наблюдатели не имеют аккредитации в данном центре – просто для этого понадобился бы стадион, потому что у нас национальных наблюдателей десятки тысяч. Прежде всего для тех, кто приезжает в нашу страну, и создаются подобные условия.

Инфоцентр ЦИК откроется в Минске 17 ноября в малом зале Дворца Республики-7

Обсуждали 24 сентября в ЦИК и создание безбарьерной среды на предстоящих парламентских выборах. Для избирателей с ограниченными возможностями на участках организуют кабины большего размера с низкими столами, оборудованными ширмами. В помощь предоставят лупы и специальные трафареты. Сохранится и возможность голосования на дому. Теледебаты и выступления кандидатов на нашем телеканале будут сопровождаться субтитрами и бегущей строкой.

Выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики – 7 ноября.

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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