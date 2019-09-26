Президент Беларуси об украинско-российской границе: «Мы будем вести себя так, как договорятся две стороны»

Новости Беларуси. Президент впервые проводит встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов» Беларусь и Украину связывают не только прочные экономически отношения, но и исторические нити. Несмотря на непростую ситуацию в соседской стране, нам удалось сохранить доверие и взаимопонимание между странами. В сложные времена готовность помочь наша страна доказывала не словом, а делом. Александр Лукашенко подчеркнул – Беларусь и впредь не отказывается от участия и будет всячески содействовать установлению мира в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта. Более того, тогда помощник у меня работал Макей, нынешний министр иностранных дел, я его отправил к ним с этой позицией. И предупредил Туска: «Если вы не примите эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине». Он помолчал и сказал: «Господин Президент, видимо, да».

После того как мы довели им наше видение, никаких подвижек не наступило. Но там должны были упираться все: и Россия, и Евросоюз. Я им прямо сказал: «Если вы не можете – хорошо. С одной стороны Украина и Россия – с другой – вы определите нашу роль. Если вы хотите, чтоб мы закрыли границу – 400 километров, по-моему, украинско-российская граница, которая сейчас не контролируется властями Украины – мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться войсками в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, мы готовы закрыть этот участок, если будет согласие двух сторон. И мы будем на границе вести себя так, как договорятся две стороны: Украина и Россия. Ни от Украины, ни от России – чтоб вы знали – ответа на этот вопрос не было.