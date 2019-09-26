Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»

Новости Беларуси. Белорусско-украинские отношения, налаживание диалога с новой властью, роль нашей страны в урегулировании конфликта на Донбассе. Президент впервые проводит встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нам приехали руководители и главные редакторы рейтинговых телеканалов, информагентств и газет. Время для диалога выбрано неспроста. В начале октября глава государства отправится в Житомир на Форум регионов двух стран. Такие площадки помогают наращивать очень нужные межрегиональные связи, в первую очередь в торговле и экономике – отметил глава государства. В рамках этого события ожидается и встреча Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Формат интервью с Президентом, и это уже стало традицией, не ограничен по времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, белорусы и украинцы, настолько тесно связаны общими корнями – историческими, духовными, семейными, что просто не имеем права потерять это единство. Этот идеологический посыл лежит в основе всех моих размышлений по ситуации в Украине, ответов на вопросы и вообще той политики, которую мы проводим в отношении нашей южной соседки. Мы – может вам не понравится это, но опять же скажу – просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях. Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов.