Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»
Новости Беларуси. Белорусско-украинские отношения, налаживание диалога с новой властью, роль нашей страны в урегулировании конфликта на Донбассе. Президент впервые проводит встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К нам приехали руководители и главные редакторы рейтинговых телеканалов, информагентств и газет. Время для диалога выбрано неспроста. В начале октября глава государства отправится в Житомир на Форум регионов двух стран. Такие площадки помогают наращивать очень нужные межрегиональные связи, в первую очередь в торговле и экономике – отметил глава государства. В рамках этого события ожидается и встреча Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Формат интервью с Президентом, и это уже стало традицией, не ограничен по времени.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, белорусы и украинцы, настолько тесно связаны общими корнями – историческими, духовными, семейными, что просто не имеем права потерять это единство. Этот идеологический посыл лежит в основе всех моих размышлений по ситуации в Украине, ответов на вопросы и вообще той политики, которую мы проводим в отношении нашей южной соседки. Мы – может вам не понравится это, но опять же скажу – просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях.
Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов.
Украина – важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, именно поэтому отношения с вашей страной для нас всегда были в приоритете. Мы сотрудничаем по очень широкому спектру вопросов: международная безопасность, экономика и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные проекты. И каждое из этих направлений имеет весьма существенное значение.
Александр Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично
Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов. Наша боль.
Не устану повторять: мы делаем и будем делать все от нас зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу.
Глава государства назвал эту встречу «возможностью» для честного и откровенного диалога. Нет ограничения и по темам вопросов, которые украинские журналисты адресуют Президенту.