Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси

Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время общения с послом Китая в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась по случаю завершения дипломатической миссии Се Сяоюна.

Отношения между Минском и Пекином сегодня динамично развиваются. Во многом это заслуга лидеров двух стран. Только за последние два года состоялось четыре встречи на высшем уровне. В частности, импульс двустороннему сотрудничеству придают парламентарии. В мае делегация во главе с Натальей Кочановой посетила Китайскую Народную Республику. В рамках визита был достигнут ряд договоренностей о совместной работе в законодательной области. К слову, спектр развития взаимоотношений широкий. Так, успешно развивается торговля, инвестиционное сотрудничество, технологическая и промышленная кооперация, взаимодействие в гуманитарной сфере, в области образования, здравоохранения и культуры.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси: Я бы отметил особо еще и межрегиональное сотрудничество. На сегодня практически все области имеют более трех партнеров среди провинций Китайской Народной Республики. У нас подписано порядка 100 двусторонних документов по межрегиональному сотрудничеству (32 документа между областями и провинциями Китая и порядка 70 документов между городами).

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

В течение четырех лет китайско-белорусские отношения получили всестороннее развитие. Наше парламентское сотрудничества тоже идет очень успешно. Это позволяет нам развивать сотрудничество в законодательной деятельности, между регионами и молодежью. На фоне прекрасного развития китайско-белорусских отношений парламентское сотрудничество идет очень плодотворно.

Наталья Кочанова отметила, что работа по укреплению двусторонних отношений продолжится. Парламентарии будут делать все для того, чтобы стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем сохраняло эффективность.