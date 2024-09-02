Лукашенко: цель коллективного Запада – превратить Беларусь в ещё одну горячую точку на карте мира

О науке, технологиях, реальном секторе экономики и не только – речь шла уже со студентами. Мир меняется с огромной скоростью, отметил глава государства, однако проблема даже не в темпе перемен. А в том, что страны и народы втянуты в гонку за обладание технологиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешняя борьба за мировое технологическое лидерство, как и гонка вооружений во второй половине XX века, снова подвела, к сожалению, мир к краю пропасти. В той или иной части света уже искрит, где-то противостояние идет с оружием в руках. Очень жаль, что это совсем рядом с нами и даже не рядом, а у нас. Мы понимаем, технологические монополисты в лице западных государств сделают все, чтобы не допустить трансфера знаний и технологий в развивающихся государствах. Для коллективного Запада эти страны – поставщики рабочей силы и рынки сбыта. Ну, что-то похоже на неоколониализм в чистом виде. Надо понимать, что введение незаконных санкций, различные рестрикции, расцвет шовинистических, националистических, других разрушительных идеологий на Западе – это звенья одной цепи.

Подчиненные единственной цели – всеми силами сохранить миропорядок, основанный на их правилах. Правилах, которые обеспечивают им сытую жизнь, прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран. И нас втягивают в данное противостояние пока в сферах экономики, науки, технологий. Но цель – превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира. Наша задача – в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в это военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента.