Дзермант: система в Беларуси работает эффективно, это признают даже оппоненты

Алексей Дзермант, политолог: Наступает новый информационный и политический сезон, который для нас прежде всего связан с предстоящими в следующем году выборами Президента нашей страны. Понятно, что до них еще далеко, но начинать готовиться к ним нужно уже сейчас. Готовиться в первую очередь в информационной сфере, и именно этому было посвящено недавнее совещание у главы государства с основными руководителями медийной сферы нашей страны. Один из важнейших озвученных тезисов касается информационного противоборства. Читайте здесь .

Мы прекрасно понимаем, что любое противостояние, войны в современном мире начинаются именно в информационной сфере. И если адекватно там действовать, то можно не допустить, предотвратить начало настоящей войны, поэтому так важно правильно настроить работу средств массовой информации.

Наш противник будет пытаться вызывать расколы в обществе – по языковому, национальному, социальному вопросу, по отношению и оценке к различным органам власти, противопоставляя обычных граждан с, возможно, разными мнениями на тот или иной вопрос друг другу, а также представителям исполнительной власти. Поэтому здесь надо быть очень внимательными. Всегда разбираться в том, кто и с какой целью, с чьей подачи это делает. На самом деле это политическая и информационная технология – нагнетать негативный фон для того, чтобы вызвать устойчивое чувство недовольства – все в стране якобы не так, ничего не делается, властям все равно.

Проблемы, конечно, есть. Главный вопрос в том, что эти проблемы не нужно преувеличивать до вселенских масштабов, нужно не мешать своей паникой с ними разбираться, а помогать государству и уполномоченным органам это делать. Поэтому здесь важна эмоциональная дисциплина и информационная гигиена.