Савиных: «Мир проходит стадию серьёзной трансформации и выйдет на новый качественный уровень»
О равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве, роли парламентов в формировании новой системы международных отношений сегодня, 2 октября, продолжится разговор в Москве. Беларусь и Парламентское собрание Союза Беларуси и России на Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» представляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Савиных принял участие в круглом столе «Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов» и подчеркнул, что тенденции регионализации будут иметь решающее значение для архитектуры мировых связей.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я полагаю, что мы сегодня живем в очень важное, очень быстрое историческое время. Все еще сталкиваемся с большим количеством мыслей о том, что эти конфликты, этот кризис носят цикличный характер, что через какое-то время он успокоится и все вернется на круги своя, на прежний уровень. Мы убеждены, что это не так. Сегодня мир проходит стадию серьезной трансформации и выйдет на новый качественный уровень, в новую парадигму развития. Это неизбежно. Главное – определить, какой будет эта парадигма. Я убежден, что такого рода мероприятия и закладывают основу и логику этой будущей трансформации.
Обсуждение взаимодействия российских и латиноамериканских законодателей по широкому кругу вопросов продолжится сегодня. Основное внимание – расширению экономических и гуманитарных связей, развитию взаимовыгодного равноправного партнерства между нашими странами в парламентском измерении.