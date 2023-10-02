Прямой эфир

Савиных: «Мир проходит стадию серьёзной трансформации и выйдет на новый качественный уровень»

02 октября 2023 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве, роли парламентов в формировании новой системы международных отношений сегодня, 2 октября, продолжится разговор в Москве. Беларусь и Парламентское собрание Союза Беларуси и России на Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» представляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных принял участие в круглом столе «Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов» и подчеркнул, что тенденции регионализации будут иметь решающее значение для архитектуры мировых связей.

Савиных: «Мир проходит стадию серьёзной трансформации и выйдет на новый качественный уровень»-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я полагаю, что мы сегодня живем в очень важное, очень быстрое историческое время. Все еще сталкиваемся с большим количеством мыслей о том, что эти конфликты, этот кризис носят цикличный характер, что через какое-то время он успокоится и все вернется на круги своя, на прежний уровень. Мы убеждены, что это не так. Сегодня мир проходит стадию серьезной трансформации и выйдет на новый качественный уровень, в новую парадигму развития. Это неизбежно. Главное определить, какой будет эта парадигма. Я убежден, что такого рода мероприятия и закладывают основу и логику этой будущей трансформации.

Савиных: «Мир проходит стадию серьёзной трансформации и выйдет на новый качественный уровень»-4

Обсуждение взаимодействия российских и латиноамериканских законодателей по широкому кругу вопросов продолжится сегодня. Основное внимание – расширению экономических и гуманитарных связей, развитию взаимовыгодного равноправного партнерства между нашими странами в парламентском измерении. 

# Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему Запад боится нападать на Беларусь? Рассказал Олег Гайдукевич
01 октября 2023 19:52

Почему Запад боится нападать на Беларусь? Рассказал Олег Гайдукевич

СВО – возможность процветания для западной коррупции? Олег Волошин рассказал, за что умирают украинцы
01 октября 2023 19:47

СВО – возможность процветания для западной коррупции? Олег Волошин рассказал, за что умирают украинцы

Кирилл Молчанов: США и их союзники воспринимают Украину как страну-камикадзе
01 октября 2023 19:38

Кирилл Молчанов: США и их союзники воспринимают Украину как страну-камикадзе