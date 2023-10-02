Савиных: «Мир проходит стадию серьёзной трансформации и выйдет на новый качественный уровень»

О равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве, роли парламентов в формировании новой системы международных отношений сегодня, 2 октября, продолжится разговор в Москве. Беларусь и Парламентское собрание Союза Беларуси и России на Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» представляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных принял участие в круглом столе «Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов» и подчеркнул, что тенденции регионализации будут иметь решающее значение для архитектуры мировых связей.