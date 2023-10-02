Лукашенко: надо посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Надо ЦИК помочь

Как известно, в феврале в Единый день голосования в Беларуси изберут новых депутатов всех уровней. Важно учесть предыдущий опыт для эффективной законотворческой деятельности. Глава государства особенно интересовался работой экспертного совета при Совете Республики, который задумывался как «правовой фильтр», способный обеспечить всестороннее рассмотрение важнейших правовых актов. Президента интересует, так ли это на практике. Кроме того, на повестке и работа с местными советами депутатов, а также грядущая электоральная кампания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не стал ли этот экспертный совет придатком какого-то чиновничьего (госоргана – прим. ред.) – правительственного, другого? Мы договаривались о том, что это будет фильтр серьезный из экспертов по документам, которые вносятся на рассмотрение Президента. Это очень важно – чтобы не разбалансировать систему. Поэтому я думал, что этот совет лишним не будет. И бюрократии там излишней тоже не должно быть. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить.

Мы договаривались о том, что Совет Республики возьмет под свой патронаж местные советы. Это вообще зона вашей ответственности, кроме законотворчества. Потому что лучше, чем вы, Совет Республики, эту работу не сделает. Как здесь обстоят дела? Что надо сделать в будущем?

Очень горячая тема – это выборы. Я просил бы вас прежде всего, Администрацию Президента, если нужно, парламент (нижнюю палату) подключиться к проведению этих выборов. Тем более вы – уполномоченный по Минску. Это основной наш сегмент, основная область, где выборы будут проходить. Минск всегда у нас отличался некой особенностью. Как здесь обстоят дела? Тем более мы давно договаривались с вами о том, что надо будет посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь. Карпенко надо помогать. Потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Остальные, так сказать, на любительских началах. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем, опыт у вас есть.