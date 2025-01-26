Климов: Беларуси и России будет легче осуществить совместные программы благодаря ШОС и БРИКС

Андрей Климов, сенатор Российской Федерации, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»:

На самом деле в Минске работают очень профессиональные люди, и я многих из них знаю лично, и мы на многих международных площадках действуем рука об руку, в прямом смысле этого слова. Но, может быть, имеет смысл напомнить телезрителям о том, что у нас помимо того, что есть два суверенных государства, два члена Организации Объединенных Наций, у нас еще есть Союзное государство Россия-Беларусь. Когда Российская Федерация состояла в БРИКС и в ШОС, а Республика Беларусь – нет, это создавало определенные технические моменты, которые нам приходилось так или иначе развязывать.

Допустим, мы договариваемся о чем-то со странами-членами БРИКС или со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. Не все из них состоят в СНГ или тем более в Евразийском экономическом союзе или ОДКБ, где мы с Республикой Беларусь вместе. А вот те, кто не состоят, понятно, что у нас с Беларусью единое таможенное пространство, у нас много чего уже сделано в рамках нашей глубокой интеграции. А вот при этом Минск не представлен в этих организациях. Был до недавнего времени. Теперь, слава богу, эти проблемы снялись, и нам легче будет осуществлять наши совместные программы, давно разработанные и реализуемые в рамках Союзного государства. Но уже с использованием дополнительных мощностей, которые нам дают и членство в Шанхайской организации сотрудничества, и, я надеюсь, в некотором будущем и полноценное членство республики в БРИКС.