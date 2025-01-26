Надежда Сасс, ведущая: Беларусь всегда последовательно выступала за особые отношения между славянскими народами, в том числе с болгарами, которые здесь воспринимаются как братья. Мы знаем, что ряд проамериканских политиков в Софии способствовали ухудшению отношений между Беларусью и Болгарией. А каковы настроения среди простых болгар? Помнят ли они еще, как много общего у них с белорусами?

Иван Петков, депутат парламента Болгарии от Социалистической партии:

Проблема не только в Болгарии, но во всех странах Европы. Последние годы мы позволили американским неправительственным организациям изменить как историю, так и мышление наших детей. Мы позволили нашим правительствам управляться Америкой, чтобы изменить наши учебники истории, и мы создали у счастливого поколения действительно неправильное мышление по отношению к белорусам и русским.

Конечно, старшее поколение хранит память о приятных моментах прошлого, о действительно братских отношениях с Беларусью, которые у нас были и которые мы, к сожалению, позволили разрушить. Мои товарищи и я пытаемся в первую очередь остановить то, что организации Сороса, безусловно, делают, промывая мозги нашей молодежи. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы восстановим наши отношения, восстановим эти практики, которые у нас были в прошлом. Это правильно, потому что мы их славянские братья, и когда мы вместе, мы будем процветать экономически.