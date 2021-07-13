Александр Лукашенко: они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выдержим. Но главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, – это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне нашего государства, безопасности.

Я тоже вам многое расскажу, что происходит. Динамика бешеная, каждый день что-то меняется. И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович – мы и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа, с мятежа все началось – они перешли к индивидуальному террору.

Я информировал вас по некоторым вопросам, и каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли. Подбирают время, атакуя жилье, когда дети дома. Пытаются надавить, запугать. Я думаю, это дело времени, мы всех их вычислим, найдем и привлечем к ответственности. Притом в такой серьезной форме.