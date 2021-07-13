Беларусь приветствует усилия Движения неприсоединения против односторонних санкций

Новости Беларуси. Беларусь приветствует усилия, нацеленные на неприятие односторонних политических и экономических санкций, которые принимает Движение неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная организация объединяет 120 государств, и 13 июля их министры иностранных дел общались в онлайн-формате.

Выступая перед коллегами, глава белорусского внешнеполитического ведомства указал на необходимость активизации совместного противодействия деструктивным проявлениям, которые являются нарушением международного права и препятствуют устойчивому развитию стран.