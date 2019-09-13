Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»

Новости Беларуси. Закрытых тем для обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабскими Эмиратами нет. Об этом 12 сентября заявил Александр Лукашенко на переговорах с наследным принцем Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шейх Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян впервые с официальным визитом в нашей стране. Во время встречи стороны обсудили широкий круг тем, представляющих взаимный интерес. Но приоритет, конечно, инвестициям и торгово-экономическому взаимодействию. В 2018 году страны наторговали на 70 миллионов долларов, однако перспективы гораздо внушительнее. Корреспондент Алена Сырова с подробностями дружеского диалога.

Объединенные Арабские Эмираты сегодня фактически синоним успеха, пример того, как маленькое государство за четыре десятилетия из бедной страны-пустыни, населенной бедуинами, благодаря грамотному использованию природных богатств превратилось в крупнейшую и богатейшую державу, привлекательную как для бизнесменов, так и для многочисленных туристов.

Кстати, буквально месяц назад между Беларусью и Эмиратами начал действовать взаимный безвиз. Соглашения, которое значительно сблизило нас, удалось достигнуть во многом благодаря теплым политическим отношениям.

Наш Президент впервые с официальным визитом побывал в Эмиратах еще в 2000 году. С тех пор диалог стал регулярным. Мы нарастили товарооборот, обозначили приоритеты. А два года назад, во время прошлого визита, Александр Лукашенко отметил, что благодарен арабской стороне за открытость для белорусов абсолютно всех сфер, от здравоохранения до туризма.

Высокие гости из ОАЭ тоже бывают в Беларуси довольно часто. Трижды к нам приезжал вице-президент и премьер-министр Арабских Эмиратов. Но впервые с официальным визитом один из самых влиятельных людей планеты – наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян. Заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ во Дворце Независимости встретили рота почетного караула и лично Александр Лукашенко.

Белорусская столица встретила высокого гостя осенней прохладой, ему даже пришлось утеплиться. Но климатические особенности с лихвой компенсировала теплая атмосфера. Президент Беларуси и кронпринц знакомы давно, потому неудивительно, что переговоры носили дружеский характер.

Белорусский лидер не раз подчеркнул, что между нашими странами не может быть закрытых тем. Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ:

Сказать просто «спасибо» недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан. Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома.

Фундаментом любых межгосударственных отношений является, конечно, экономика. Здесь нам есть к чему стремиться: в 2018 году товарооборот составил порядка 70 миллионов долларов. Этому вопросу уделили особое внимание во время переговоров во Дворце Независимости. К слову, Александр Лукашенко и наследный принц Абу-Даби общались порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко: «Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать» Что касается вложений, то за прошлый год ОАЭ инвестировали в Беларусь порядка 44 миллионов долларов. Всего же в нашей стране работает около трех десятков компаний с арабским капиталом.

Алена Сырова, корреспондент:

Еще один белорусско-арабский проект в центре нашей столицы пока только приобретает свои очертания. Но уже через несколько лет появится многофункциональный гостиничный комплекс.

Расположенное рядом здание бывшего Троицкого монастыря адаптируют под медицинский центр, а мост через Свислочь обретет после реконструкции иные формы. В этот проект одна из крупнейших арабских компаний готова инвестировать порядка 250 миллионов долларов. IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ У Беларуси и Эмиратов, помимо общих деловых интересов, есть еще одна не менее важная объединяющая черта – верность традициям.