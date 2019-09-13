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Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»

13 сентября 2019 17:57
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Новости Беларуси. Закрытых тем для обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабскими Эмиратами нет. Об этом 12 сентября заявил Александр Лукашенко на переговорах с наследным принцем Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-1

Шейх Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян впервые с официальным визитом в нашей стране. Во время встречи стороны обсудили широкий круг тем, представляющих взаимный интерес. Но приоритет, конечно, инвестициям и торгово-экономическому взаимодействию. В 2018 году страны наторговали на 70 миллионов долларов, однако перспективы гораздо внушительнее.

Корреспондент Алена Сырова с подробностями дружеского диалога.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-4

Объединенные Арабские Эмираты сегодня фактически синоним успеха, пример того, как маленькое государство за четыре десятилетия из бедной страны-пустыни, населенной бедуинами, благодаря грамотному использованию природных богатств превратилось в крупнейшую и богатейшую державу, привлекательную как для бизнесменов, так и для многочисленных туристов.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-7

Кстати, буквально месяц назад между Беларусью и Эмиратами начал действовать взаимный безвиз. Соглашения, которое значительно сблизило нас, удалось достигнуть во многом благодаря теплым политическим отношениям.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-10

Наш Президент впервые с официальным визитом побывал в Эмиратах еще в 2000 году. С тех пор диалог стал регулярным. Мы нарастили товарооборот, обозначили приоритеты. А два года назад, во время прошлого визита, Александр Лукашенко отметил, что благодарен арабской стороне за открытость для белорусов абсолютно всех сфер, от здравоохранения до туризма.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-13

Высокие гости из ОАЭ тоже бывают в Беларуси довольно часто. Трижды к нам приезжал вице-президент и премьер-министр Арабских Эмиратов. Но впервые с официальным визитом один из самых влиятельных людей планеты – наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян. Заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ во Дворце Независимости встретили рота почетного караула и лично Александр Лукашенко.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-16

Белорусская столица встретила высокого гостя осенней прохладой, ему даже пришлось утеплиться. Но климатические особенности с лихвой компенсировала теплая атмосфера. Президент Беларуси и кронпринц знакомы давно, потому неудивительно, что переговоры носили дружеский характер.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-19

Белорусский лидер не раз подчеркнул, что между нашими странами не может быть закрытых тем.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-22

Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ:
Сказать просто «спасибо» недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан. Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-25

Фундаментом любых межгосударственных отношений является, конечно, экономика. Здесь нам есть к чему стремиться: в 2018 году товарооборот составил порядка 70 миллионов долларов. Этому вопросу уделили особое внимание во время переговоров во Дворце Независимости. К слову, Александр Лукашенко и наследный принц Абу-Даби общались порядка двух с половиной часов.

Александр Лукашенко: «Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать»

Что касается вложений, то за прошлый год ОАЭ инвестировали в Беларусь порядка 44 миллионов долларов. Всего же в нашей стране работает около трех десятков компаний с арабским капиталом.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-28

Алена Сырова, корреспондент:
Еще один белорусско-арабский проект в центре нашей столицы пока только приобретает свои очертания. Но уже через несколько лет появится многофункциональный гостиничный комплекс.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-31

Расположенное рядом здание бывшего Троицкого монастыря адаптируют под медицинский центр, а мост через Свислочь обретет после реконструкции иные формы. В этот проект одна из крупнейших арабских компаний готова инвестировать порядка 250 миллионов долларов.

IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ

У Беларуси и Эмиратов, помимо общих деловых интересов, есть еще одна не менее важная объединяющая черта – верность традициям.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-34

В год 75-летия освобождения Беларуси принц Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайян у стелы «Минск – город-герой» почтил память воинов-освободителей. И, конечно, после завершения переговоров вместе с нашим Президентом как символ укоренения наших отношений между странами высадил дерево на аллее почетных гостей.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-37

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»-39

# Беларусь-ОАЭ # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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