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Лидия Ермошина о ходе избирательной кампании: «Хочу похвалить власти Минской области»

13 сентября 2019 15:53
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Новости Беларуси. Скоро представители кандидатов в депутаты приступят к сбору подписей. Нужно отметить, что политические партии еще не подавали документы на регистрацию кандидатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лидия Ермошина о ходе избирательной кампании: «Хочу похвалить власти Минской области»-1

Оксана Таранда, председатель Минской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей:
До 7 октября те, кто желает выдвинуться кандидатом в депутаты, должны будут представить или подписи избирателей, или представить еще материалы о выдвижении их от политических партий или трудовых коллективов. Жалоб в областную комиссию на отказ в регистрации пока не поступало.

Лидия Ермошина о ходе избирательной кампании: «Хочу похвалить власти Минской области»-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Хочу похвалить власти Минской области в силу того, что у них лучшие информационные ресурсы единообразные. Лучше всего освещается именно тема выборов таким образом. Ну и второе: у них лучшие, и по их образцу переделали все остальные, решения об отведении мест для пикетов. Они наиболее демократичные. Здесь разрешено все практически, кроме железнодорожных станций и автовокзалов.

Лидия Ермошина о ходе избирательной кампании: «Хочу похвалить власти Минской области»-7

Председатель Центризбиркома также отметила важность проверки списков зарегистрированных. Есть случаи, когда один кандидат выдвигается от нескольких округов, а это нарушение. Запрещено также изменение местонахождения избирательных комиссий без серьезных на то причин.

Обсудили и финансовую сторону: расходы на нынешние выборы увеличились на 3 миллиона рублей по сравнению с 2016 годом.

# Выборы-2019 # Оксана Таранда # Лидия Ермошина # Фотофакт

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