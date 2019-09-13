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Громыко сравнил Беларусь со Швейцарией: Миротворческий потенциал страны далеко не исчерпан

13 сентября 2019 13:29
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Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди».

Громыко сравнил Беларусь со Швейцарией: Миротворческий потенциал страны далеко не исчерпан-1

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук:
Миротворческий потенциал Беларуси далеко не исчерпан.

И Беларусь может сыграть очень важную роль не только в урегулировании украинского кризиса, но и выйти уже в постоянном качестве в категорию тех стран в Европе, у которых есть реноме – репутация в качестве переговорных площадок.

Примеры таких стран, как Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария. Страны, которые, по крайней мере, во второй половине ХХ века сыграли очень большую роль в поиске компромиссов, как в Европе, так и для примирения сторон, находящихся в конфликте и за пределами нашего Старого Света.

# Война в Украине # Алексей Громыко

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