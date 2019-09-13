IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ

Новости Беларуси. Беларусь и ОАЭ стремятся развивать IT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году арабская сторона уже высказала заинтересованность в сотрудничестве с нашим парком высоких технологий, договорились активно взаимодействовать и в рамках выставки «Экспо-2020», которая пройдет в Дубае. Кроме того, мы активно сотрудничаем в сфере военпрома. В частности, поставляем танковые тягачи в эмираты. И это далеко не все возможности.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Несмотря на то, что это страна нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, которая является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на мировой рынок, эта страна является страной с растущим сельским хозяйством. Мы знаем, что у нас есть сельскохозяйственная техника. Поэтому нужно работать не в традиционных сферах – ясно, что продовольствие необходимо поставлять, действительно, это растущий рынок – но и необходимо подумать, какого рода техника может быть поставлена на этот рынок.

ОАЭ – страна с высоким уровнем жизни и такой же покупательской способностью, потому нам очень выгодно выходить на этот рынок со своей продукцией. Кстати, за первое полугодие Беларусь экспортировала в Эмираты на сумму в 44 миллиона долларов. Конкуренция серьезная, но мы уже заняли свою нишу на этом рынке и даже наладили поставку белорусских продуктов.