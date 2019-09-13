Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

Новости Беларуси. Закрытых тем доля обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабским Эмиратами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Закрытых тем доля обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабским Эмиратами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принимает с официальным визитом наследного принца Абу-Даби. Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян также занимает должность заместителя главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов. Торжественная церемония встречи, которая подчёркивает статус высокого гостя, традиционно прошла во Дворце Независимости.
Между нашими странами сложились дружеские отношения. Наследный принц в Беларуси впервые. Но представители руководства Арабских Эмиратов – достаточно частые гости во Дворце Независимости. Три раза нашу страну посещал вице-президент и премьер-министр Арабских Эмиратов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас связывают давние добрые отношения, более того – дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси.
Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.
Что касается наших экономических, политических отношений, в области дипломатии, то у нас вообще нет никаких проблем, нет никаких спорных вопросов. Я думаю, наши отношения будут в таком же дружеском направлении развиваться. Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении.
Мы найдем направление нашего сотрудничества. Тем более, что закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет.
Такие встречи – хорошая возможность активизировать и экономические отношения. На переговорах акцент партнеры сделали на торгово-экономическом взаимодействии. В 2018 году товарооборот составил больше 70 миллионов долларов США. Но перспективы гораздо более внушительные.
В приоритете – инвестиционное сотрудничество. За 2018 год в белорусскую экономику представители Эмиратов вложили 44 миллиона долларов. Сейчас реализуется несколько масштабных проектов. Так, в Минске строится гостиничный комплекс с заявленным владениями около 240 миллионов долларов.