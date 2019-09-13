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Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

13 сентября 2019 10:32
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Новости Беларуси. Закрытых тем доля обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабским Эмиратами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»-1

Александр Лукашенко принимает с официальным визитом наследного принца Абу-Даби. Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян также занимает должность заместителя главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов. Торжественная церемония встречи, которая подчёркивает статус высокого гостя, традиционно прошла во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»-4



Между нашими странами сложились дружеские отношения. Наследный принц в Беларуси впервые. Но представители руководства Арабских Эмиратов – достаточно частые гости во Дворце Независимости. Три раза нашу страну посещал вице-президент и премьер-министр Арабских Эмиратов.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас связывают давние добрые отношения, более того – дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси.

Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.

Что касается наших экономических, политических отношений, в области дипломатии, то у нас вообще нет никаких проблем, нет никаких спорных вопросов. Я думаю, наши отношения будут в таком же дружеском направлении развиваться. Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»-9

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»-11

Мы найдем направление нашего сотрудничества. Тем более, что закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»-14

Такие встречи – хорошая возможность активизировать и экономические отношения. На переговорах акцент партнеры сделали на торгово-экономическом взаимодействии. В 2018 году товарооборот составил больше 70 миллионов долларов США. Но перспективы гораздо более внушительные.

В приоритете – инвестиционное сотрудничество. За 2018 год в белорусскую экономику представители Эмиратов вложили 44 миллиона долларов. Сейчас реализуется несколько масштабных проектов. Так, в Минске строится гостиничный комплекс с заявленным владениями около 240 миллионов долларов.

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян # Фотофакт

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