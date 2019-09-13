Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

Новости Беларуси. Закрытых тем доля обсуждения в отношениях между Беларусью и Арабским Эмиратами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между нашими странами сложились дружеские отношения. Наследный принц в Беларуси впервые. Но представители руководства Арабских Эмиратов – достаточно частые гости во Дворце Независимости. Три раза нашу страну посещал вице-президент и премьер-министр Арабских Эмиратов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас связывают давние добрые отношения, более того – дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси.

Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.

Что касается наших экономических, политических отношений, в области дипломатии, то у нас вообще нет никаких проблем, нет никаких спорных вопросов. Я думаю, наши отношения будут в таком же дружеском направлении развиваться. Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении.