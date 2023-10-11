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Сергей Алейник прибыл в Бишкек для участия в заседании СМИД СНГ

11 октября 2023 07:19
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Столица Кыргызстана принимает Совет министров иностранных дел СНГ. Для участия в заседании в Бишкек прибыл глава МИД Беларуси Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник прибыл в Бишкек для участия в заседании СМИД СНГ-1

Стороны обсудят взаимодействие в рамках Содружества, реализацию совместных программ, проекты документов, которые планируется внести на рассмотрение совета глав государств СНГ. Перспективы дальнейшего укрепления интеграционных связей в формате СНГ обсудят в пятницу, 13 октября.

# СНГ # Сергей Алейник # Фотофакт

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