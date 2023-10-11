Сергей Алейник прибыл в Бишкек для участия в заседании СМИД СНГ

Столица Кыргызстана принимает Совет министров иностранных дел СНГ. Для участия в заседании в Бишкек прибыл глава МИД Беларуси Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столица Кыргызстана принимает Совет министров иностранных дел СНГ. Для участия в заседании в Бишкек прибыл глава МИД Беларуси Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудят взаимодействие в рамках Содружества, реализацию совместных программ, проекты документов, которые планируется внести на рассмотрение совета глав государств СНГ. Перспективы дальнейшего укрепления интеграционных связей в формате СНГ обсудят в пятницу, 13 октября.