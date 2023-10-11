Гайдукевич: Беларусь всегда будет работать на то, чтобы искать пути взаимодействия в СНГ

Бишкек готовится принять Саммит СНГ. Очередное заседание Совета глав государств Содружества пройдет в предстоящую пятницу 13-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вряд ли стоит строить мрачные прогнозы по этому поводу. Да, не секрет – есть еще пласт нерешенных вопросов в Содружестве, но интеграционные связи надо укреплять. И более активно. Об этом не раз говорил Президент Беларуси.

Совет глав государств СНГ – высший орган Содружества. В составе все первые лица государств Содружества. Фактически заменил Государственный Совет СССР. Правда, на площадке Содружества зачастую нет согласованных позиции. Но это единственное место и возможность, где страны постсоветского пространства собираются и обсуждают самые спорные моменты.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень часто слышу критику в адрес СНГ, и во многом она обоснована. Но мы должны понимать, что наши враги очень бы хотели, чтобы все страны на постсоветском пространстве перессорились. Именно для этого Запад прикладывал все усилия для развала в свое время СССР. Не для того, чтобы там появилось 15 сильных независимых республик. Им хотелось ослабить Россию, ослабить Европу, ослабить постсоветское пространство. Поэтому Беларусь всегда будет работать на то, чтобы искать пути взаимодействия. Чтобы собирать камни, а не разбрасывать их. Чтобы работать на единство, несмотря на противоречия, несмотря на проблемы. Мы считаем, что СНГ – важная площадка. Мы считаем, что в рамках СНГ еще очень много чего можно сделать.