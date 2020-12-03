«Наш Президент не ушёл, как Горбачёв. Он не ушёл – он стал впереди, его все увидели». Мнение Виталия Уткина

Новости Беларуси. Кому выгодна Беларусь нестабильная? Нужен ли нашей стране геополитический разворот? И что белорусы сегодня ценят в первую очередь? В студии программы Новости «24 часа» на СТВ Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси. Илона Волынец, СТВ:

Накануне прошло заседание ОДКБ. И наш Президент, и Президент России в очередной раз заявили о том, что на нашу страну оказывается беспрецедентное давление извне. А вот на ваш взгляд, события, которые у нас внутри страны разворачивались, начиная с августа – и вдруг неожиданно наращивание военных сил на границах, это взаимосвязано или нет? «Подтянули Вооруженные Силы блока НАТО к нашим границам в Прибалтику. Это реальное обострение, которое желают создать»

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что это полностью взаимосвязано, это отработанный сценарий и поэтапное движение, раскручивание определенной политической ситуации у нас в республике. Определенное влияние, использовали внутренние силы, внутренний резерв наших граждан, увидели, что внутри это не пошло. Поэтому для поддержания своих, скажем так, сил, которые незначительно остались у нас здесь в республике в виде граждан, сегодня подтянули Вооруженные Силы блока НАТО к нашим границам в Прибалтику. Поэтому это реальное обострение, которое желают создать. А если коснуться дальше истории, возьмем 1990-й год, когда Михаил Сергеевич Горбачев, Шеварднадзе, министр иностранных дел Советского Союза – при развале Берлинской стены были определенные договоренности, что блок НАТО дальше границ Германии в сторону востока не движется. К сожалению, эти исторические моменты уже забыли. И то, что говорит Президент Путин. Он сказал: «Я уверен, что белорусский народ в этой ситуации разберется сам, не нужно вмешиваться». И при этом он акцентировал внимание на мудрость нашего Президента как политика. Если мы историю на 4-5 лет назад отвернем, то мы узнаем, когда был украинский конфликт в Донецке, что нашего Президента признали лучшим политиком в мире. Это было, сегодня нельзя это отрицать. И сегодня мы прекрасно видим, что наши силы, уверенность нашего народа, уверенность наших Вооруженных Сил, уверенность наших соседей, уверенность блока ОДКБ в единой системе останавливают вот эти желания расширить свое присутствие и сдвинуться ближе к границам России, сделать как бы наш белорусский народ... Это же не просто завоевание территорий. Для белорусского народа абсолютно другие правила жизнеустройства, абсолютно другой социальный пакет. Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы

Илона Волынец:

Раз вы затронули эту тему, действительно многие эксперты говорят о том, что суть происходящего сейчас в Беларуси – ближе подобраться к России, отрезать ее вообще от внешнего мира. К сожалению для отдельных государств, Беларусь сейчас не соглашается плясать под западную дудку. Но если все-таки представить, что белорусы выберут такое вот направление прозападное, чем это может быть чревато для нас? «Никогда никакой чужой представитель страны не будет относиться лучше к белорусу, чем белорус к белорусу» Виталий Уткин:

Я хочу сказать, что музыкальный инструмент – дудка, под которую говорят, чтобы белорусы плясали, я думаю, она может измениться абсолютно на другой инструмент, под который нам очень сложно будет плясать. Никогда никакой чужой представитель страны не будет относиться лучше к белорусу, чем белорус к белорусу, в различных ситуациях. Поэтому сегодня я бы не хотел видеть эту картину, с учетом того, что у нас абсолютно разная история. Наша история построена на Победе советской армии, борьбе с капитализмом, и абсолютно другой социальный блок развивается – это бесплатные школы, бесплатная медицина. Это абсолютно другой уклон и абсолютно другое отношение человека к человеку.

Илона Волынец:

Виталий Юрьевич, вы же постоянно общаетесь с избирателями, слушаете и какие-то проблемы, и вопросы, и предложения. Вот сейчас, как вам кажется, белорусы начали ценить то, что имеют, они поняли, насколько легко можно все потерять? «Люди стали сплачиваться вокруг хорошего: и в трудовых коллективах на предприятиях, и на улицах» Виталий Уткин:

Я с полной уверенностью могу сказать, что ситуация, по сравнению с августом-сентябрем, изменилась в корне. И сегодня большая часть нашего населения ценит нашего Президента как гаранта Конституции. Они увидели, что наш Президент не ушел, как Горбачев. Он не ушел – он стал впереди, его все увидели. Это самое основное. И эта уверенность в людях, хотя постоянно фейками нас забрасывают, абсолютной ложью, которая не существует – сегодня в Палате представителей заседала комиссия по этому поводу, и журналисты ваши собирались – то есть о мере ответственности за вранье, за это журналистское, политическое, можно сказать, мошенничество, то, что вводят в заблуждение людей – обман для достижения своей какой-то корыстной цели.