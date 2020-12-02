Александр Лукашенко: самоуспокаиваться никак нельзя, время действовать на опережение

Новости Беларуси. Глобальные последствия пандемии, угрозы безопасности и беспрецедентное внешнеполитическое давление. Актуальные вопросы международной повестки 2 декабря обсудили на онлайн-саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог руководителей стран-участниц географически отдалила эпидобстановка, но ни одну волнующую тему не оставили без внимания.

Деятельность Организации сегодня осуществляется в непростых условиях. Это и нарастание конфликтов в разных точках, и пандемия COVID-19, которая не только осложнила международное взаимодействие, но и спровоцировала обострение социальных разногласий. Отсюда и массовые беспорядки во всем мире. Как отметил наш Президент, международный порядок скатывается в сторону хаоса. Вот почему союзничество сейчас приобретает все более весомый смысл.

Ксения Худолей продолжит. Ксения Худолей, корреспондент:

Диалог на расстоянии взаимопонимания – именно так хочется обозначить общее настроение онлайн-саммита ОДКБ. Сквозь экраны проверенные временем союзники общаются не часто, но свои условия, к сожалению, продолжает диктовать пандемия. Ее экономические последствия стали одной из важных тем для обсуждения. А еще гонка вооружений, торговые войны и передел мира, который, отметил Александр Лукашенко, уже вряд ли вернется к прежней стабильности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном, информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму (подробнее здесь).

Не согласиться с белорусским лидером сложно. С серьезными, а главное, похожими проблемами в последнее время столкнулись многие страны. Все, что сейчас происходит в регионе Организации договора, да и за его пределами, все больше напоминает хаос. Взять только события в Нагорном Карабахе. Вопрос не локальный, вопрос, требующий союзнического плеча. От вооруженного конфликта страдают простые люди. И здесь, отметили собеседники, особенна ценна помощь партнеров в рамках ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. На этом фоне самой высокой оценки заслуживает посредничество президента Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации. И это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. На мой взгляд, это действительно историческое соглашение.

Если достигнуть мира и удается, то только благодаря совместным усилиям. Но что остается делать, когда у беспорядка есть свои выгодополучатели? Геополитические амбиции глобальных игроков проследить уже не составляет труда. В эпицентре чужих планов оказалась Беларусь. В свой сценарий нас пытались вписать постепенно. Александр Лукашенко: никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет «Шатать» Беларусь за последние месяцы пытались самыми изощренными способами: призывы к забастовкам, социальному расколу и даже террору. Страна выстояла под внешним натиском и продолжает держать марку независимой.

Но вопрос куда более глобальный – мы не последние в списке «неудобных» государств. Следующими могут стать наши союзники. Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы Учесть уроки последних неспокойных событий и вместе выработать реальный и действенный механизм противостояния вызовам – задача максимум для всех участников договора.