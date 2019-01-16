Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве: что планируют обсудить политики

Новости Беларуси. Президент Зимбабве посещает Беларусь с официальным визитом. Несколько часов назад его самолет совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». На белорусской земле гостя встретили с особым теплом и радушием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Зимбабве 17 января. Встреча пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. Речь пойдет и о перспективных направлениях в двусторонних отношениях. Прежде всего, это сфера торговли и инвестиций, реализация совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов.

Официальный визит президента Зимбабве предусматривает содержательную деловую программу. Ожидается в том числе и встреча с представителями белорусского бизнеса.