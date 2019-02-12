«Надо работать по-мужски». Президент Беларуси согласовал ряд назначений

Новости Беларуси. Особое внимание – местам массового скопления людей и, прежде всего, – детей. Таково требование главы государства после инцидента в столбцовской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак Александр Лукашенко озвучил его сегодня, 12 февраля, в ходе назначения помощников Президента и согласовывая на должности представителей местных органов власти.

Новые лица также в руководстве некоторых предприятий и дипкорпусе. Среди основных задач, которые предстоит решать новым упарвленцам, – повышение благосостояния граждан. Корреспондент Евгений Горин с подробностями. Политика, экономика и управление в проблемах и решениях. Сегодняшний кадровый день во Дворце Независимости стал расстановкой приоритетов белорусского государства. Впрочем, все они неоднократно звучали из уст Президента. Напомнить их новым руководителям – не лишнее. Тем более что трагедия в столбцовской школе – пожалуй, признак, что некая расслабленность на местах имеется. Недоработки надо быстро исправить. Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак

Простой человек – это и главный оценщик работы управленцев. Здесь тоже не надо изобретать велосипед. Критерий работы руководителя – польза обществу. Поэтому эффективность – та дорога, по которой ближе всего добраться до цели, которая устраивает большинство. Александр Лукашенко: В два предвыборных года предстоит показать людям умение решать проблемы У главы государства два новых помощника. Виталий Прима – экс-посол в Индии – помощник по Минску. Здесь огромный массив работы – не только в связи с серией предстоящих международных событий в столице. Город – крупнейший в стране. А значит, и проблем тоже много.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень хорошо, что вы дипломат. Вы посмотрели на нашу страну со стороны. Минск – не буду вам говорить, какую он роль играет в стране. Проблем выше крыши. Наследство от бывшего председателя горисполкома в плюсах меньше, чем минусов. Поэтому есть чем заниматься. Вы должны четко, непредвзято посмотреть на Минск, прежде всего на кадры. И увидеть те проблемы, которые нужно решить. Опять же, экзамен. Два крупнейших мероприятия международных спортивных: Олимпиада европейская и матч Америка – Европа.

Анатолий Маркевич – помощник Президента по Брестской области. Регион, по сути, западные ворота Беларуси, крупнейший агро- и промышленный центр. В сентябре Брест отметит большой юбилей. Но и без этого рабочая повестка в этом регионе на ближайшую перспективу – масштабнейшая.

Анатолий Маркевич, помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области:

Особое внимание было обращено на развитие сферы промышленного производства. Также в 2019 году славный город Брест будет отмечать свое 1000-летие, поэтому необходимо очень серьезное внимание обратить на подготовку к данному мероприятию. Эффективность как крупный результат сложения составляющих поменьше – требования и к председателям райисполкомов. Новые руководители в Новогрудском и Кличевском райисполкомах. Местные проблемы такие управленцы должны знать лучше всех.

Александр Лукашенко:

В общем, мужики, предстоит большая работа, будет непросто. Поэтому надо работать по-мужски. Еще раз подчеркиваю: на вопросы дисциплины и порядка на подведомственных ваших территориях. Беларусь активнее займется выстраиванием отношений с Испанией. До этого момента там интересы нашей страны по совместительству представлял белорусский Посол во Франции. Павел Пустовой – один из ведущих специалистов по испаноязычным государствам. Диппредставительство в Мадриде может существенно увеличить 300 миллионов долларов товарооборота в год с Испанией.

Павел Пустовой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании и по совместительству постоянный представитель Беларуси при Всемирной туристской организации:

Отношения только начинают развиваться. Начинаем расширять наш договор на правовую базу сотрудничества – подписанных двусторонних документов. В первую очередь, самая главная задача, так как Беларусь у нас экспортоориентированная страна, это торгово-экономическое сотрудничество. Для нового Посла в Польше – Владимира Чушева – международное сотрудничество и безопасность – два основных конька. Впрочем, именно с Польшей сейчас у Беларуси может начать выстраиваться новое содержание отношений в контексте «Интеграция интеграций».

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше:

Работаем над тем, чтобы и прямые связи между регионами, городами-побратимами Польши также развивались. Сейчас таких договоров более 80. Из них около 20 появилось за последних пару лет. Чтобы сотрудничество развивать в целом, необходимо, конечно, повышать уровень политического диалога. Географическая близость и исторические корни – уже два фундамента, на которых нашим странам можно строить межгосударственные контакты. Но если шире, то внешний вектор развития, как и внутренний, – необходимый элемент экономического роста.

Александр Лукашенко:

Очень важные две страны – по-разному разные. Я уже сказал. По Испании надо очень серьезно работать. Это интересная страна. Я думаю, что два-три года мы полмиллиарда товарооборота должны иметь – реальный товарооборот. Ну а что касается Польши, проблемы, которые есть – от гуманитарных до экономических – надо решать. Предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу.