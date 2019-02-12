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«Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме». Александр Лукашенко о задержанном экс-гендиректоре «БелОМО»

12 февраля 2019 20:03
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Новости Беларуси. Холдинг «БелОМО» возглавит Александр Мороз. Он сменит бывшего руководителя, задержанного правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме». Александр Лукашенко о задержанном экс-гендиректоре «БелОМО» -1

«Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме». Александр Лукашенко о задержанном экс-гендиректоре «БелОМО» -3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме. Хорошая перспектива.

Я очень надеюсь, Александр Иванович, как бы у вас там не складывалась ситуация, видели вы что-то или не видели, вы сделаете определенные выводы в своем коллективе, и в конце этого года мы увидим разительные результаты вашей деятельности. Это хорошее предприятие, где можно работать и получать результаты.

«Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме». Александр Лукашенко о задержанном экс-гендиректоре «БелОМО» -6

Александр Мороз на производстве 20 лет, награжден медалью за трудовые заслуги. В свете недавних задержаний на предприятии от нового руководителя ждут не только результатов в финансово-экономической деятельности, но и «чистоплотности».

«Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме». Александр Лукашенко о задержанном экс-гендиректоре «БелОМО» -9

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:
В дальнейшем развитии холдинга во главе угла лежит диверсификация производства. Мы – экспортоориентированный холдинг: у нас более 70 % продукции экспортируется. В то же время сохраняется большая доля Российской Федерации. Мы понимаем, что будущее – за дальним зарубежьем.

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# Коррупция # Александр Лукашенко # Александр Мороз # Фотофакт

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