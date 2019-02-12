«Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме». Александр Лукашенко о задержанном экс-гендиректоре «БелОМО»

Новости Беларуси. Холдинг «БелОМО» возглавит Александр Мороз. Он сменит бывшего руководителя, задержанного правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше 70 лет мужику – жизнь закончит в тюрьме. Хорошая перспектива. Я очень надеюсь, Александр Иванович, как бы у вас там не складывалась ситуация, видели вы что-то или не видели, вы сделаете определенные выводы в своем коллективе, и в конце этого года мы увидим разительные результаты вашей деятельности. Это хорошее предприятие, где можно работать и получать результаты.

Александр Мороз на производстве 20 лет, награжден медалью за трудовые заслуги. В свете недавних задержаний на предприятии от нового руководителя ждут не только результатов в финансово-экономической деятельности, но и «чистоплотности».