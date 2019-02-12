Ключевые аспекты сотрудничества. Какие вопросы обсудят президенты Беларуси и России в Сочи

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Вечером 12 февраля борт № 1 взял курс на Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках визита запланированы две встречи президентов Беларуси и России. Первая состоится 13 февраля.

Во время переговоров стороны намерены обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

А 15 февраля встреча глав двух государств будет посвящена развитию российско-белорусского взаимодействия в гуманитарной сфере. В ней примут участие министры, курирующие образование, культуру и спорт. В центре внимания – конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих областях.