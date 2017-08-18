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Президент Беларуси требует не сбавлять темпов уборочной кампании-2017

18 августа 2017 14:05
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Новости Беларуси. Президент требует не сбавлять темпов уборочной кампании. Такое поручение дал Александр Лукашенко 18 августа, посещая хозяйства Шкловского и Оршанского районов. Глава государства прибыл на пшеничное поле на квадроцикле и отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки сказал (или ты, или Заяц, или Рудник, по-моему). Это действительно мое поле. Это поле, где я работал вот с такого возраста. Кто тебе разрешит тогда на колхозное поле корову выводить? Я подумал: поле Президента, значит какая-то особенность должна быть. Яркой особенностью этого года является то, что я просил и тебя, и министра сельского хозяйства, я думаю, и губернатор этим занимался (он прежде всего), возделать, давайте экспериментировать. И в этом году я попросил посеять импортные сорта, в данном случае пшеницы, почти 300 га. И соседнее поле, в Витебской области, граница проходит, 100 га ржи. Это Николай Николаевич Шерстнев мне пообещал посеять. Гибридные, диплоидные, немецкие сорта. Почему именно импортные? Мне хотелось сегодня до того, как я начну работать на своем поле, услышать ответ от вас: что мы имеем подобное, имеем ли. Если нет, то когда будем иметь. Искренний, четкий ответ. Мне доложили заранее, что по пшеницам у нас проблем нет. Мы научились, селекция у нас позволяет, мы научились свои семена озимой пшеницы создавать. И она по урожайности, по качеству не хуже, чем импортная.  

Президент знакомится с ходом уборочной кампании в стране, современными образцами сельхозтехники. За два десятилетия на предприятии «Гомсельмаш» создано и освоено производство семи базовых моделей зерноуборочных машин и 38 различных модификаций.

Прямо в поле Президенту показали комбайн, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда «Палессе». Александр Лукашенко предложил испытать сельхозмашину. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын Президента Николай. Глава государства занял место на площадке у кабины и ознакомился с работой техники на ходу.

Президент Беларуси требует не сбавлять темпов уборочной кампании-2017-1

Президенту доложили о ситуации на полях по уборке различных сельхозкультур. По словам вице-премьера Михаила Русого, зерновые и зернобобовые убраны на 80% площадей по стране при средней урожайности 36 ц/га. Намолочено более шести миллиона тонн. Хороший урожай белорусские аграрии планируют собрать и по другим культурам. Во многих случаях показатели превышают прошлогодние.

Александр Лукашенко:
До 20-го в основном мы должны в стране убрать хлеб. В основном, из моей практики, это когда 85-87% – это в основном хлеб убран. Но останавливаться ни в коем… Ты знаешь, я знаю из своей практики. Что там 10%? Это «хвосты», какие-то поляны и еще чего-то. И мы там начинаем терять хлеб. Поэтому штурмом пройтись до 100%, пока не уберем весь хлеб. Поэтому в основном я вижу, если погода будет стоять, даже 90%. Где-то 90% – это хорошо. Это первая особенность. Нельзя останавливаться, что мы вот все сделали. Второе. Меня настораживает Минская область. Мне нужны сейчас темпы, темпы, темпы. Никаких оправданий быть не может. Все время не может быть такая погода. Вот ветер сейчас поменяется на западный и пойдут дожди. Вот поэтому нам надо 90-92% на понедельник убрать. И потихоньку убирать. Это вторая особенность – в том, что у нас север еще половину только убрал.

Тем временем, у белорусских хлеборобов остается несколько дней чтобы убрать с полей урожай зерна. Президент еще раз напомнил о необходимости завершить жатву до 20 августа. Осталась всего пятая часть всей пашни.

# Александр Лукашенко # Уборочная кампания

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