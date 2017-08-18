Президент Беларуси требует не сбавлять темпов уборочной кампании-2017

Новости Беларуси. Президент требует не сбавлять темпов уборочной кампании. Такое поручение дал Александр Лукашенко 18 августа, посещая хозяйства Шкловского и Оршанского районов. Глава государства прибыл на пшеничное поле на квадроцикле и отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки сказал (или ты, или Заяц, или Рудник, по-моему). Это действительно мое поле. Это поле, где я работал вот с такого возраста. Кто тебе разрешит тогда на колхозное поле корову выводить? Я подумал: поле Президента, значит какая-то особенность должна быть. Яркой особенностью этого года является то, что я просил и тебя, и министра сельского хозяйства, я думаю, и губернатор этим занимался (он прежде всего), возделать, давайте экспериментировать. И в этом году я попросил посеять импортные сорта, в данном случае пшеницы, почти 300 га. И соседнее поле, в Витебской области, граница проходит, 100 га ржи. Это Николай Николаевич Шерстнев мне пообещал посеять. Гибридные, диплоидные, немецкие сорта. Почему именно импортные? Мне хотелось сегодня до того, как я начну работать на своем поле, услышать ответ от вас: что мы имеем подобное, имеем ли. Если нет, то когда будем иметь. Искренний, четкий ответ. Мне доложили заранее, что по пшеницам у нас проблем нет. Мы научились, селекция у нас позволяет, мы научились свои семена озимой пшеницы создавать. И она по урожайности, по качеству не хуже, чем импортная.

Президент знакомится с ходом уборочной кампании в стране, современными образцами сельхозтехники. За два десятилетия на предприятии «Гомсельмаш» создано и освоено производство семи базовых моделей зерноуборочных машин и 38 различных модификаций.

Прямо в поле Президенту показали комбайн, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда «Палессе». Александр Лукашенко предложил испытать сельхозмашину. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын Президента Николай. Глава государства занял место на площадке у кабины и ознакомился с работой техники на ходу.