А потом уже я сам окучивал картошку: Александр Лукашенко поделился детскими воспоминаниями во время рабочей поездки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой 18 августа посетил хозяйства Шкловского и Оршанского района. Ход уборочной на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, эта, на первый взгляд обычная, рабочая поездка оказалась совсем не похожа на прежние визиты. Дело в том, что сегодня главу государства встречали в поле, где Александр Лукашенко работал еще будучи ребенком. Здесь Президента, конечно же, ждали и встретили настоящим флешмобом: его устроили журналисты, надев вместо официальных костюмов майки с белорусским орнаментом. После этого сюрприз последовал уже от самого Президента. Переехав в другое хозяйство на витебскую землю, глава государства предложил научить журналистов убирать зерновые старым способом, как это делали раньше – серпом. Кстати, именно здесь в качестве эксперимента была засеяна озимая гибридная рожь немецкой селекции. Она оправдала все надежды аграриев, поэтому опыт распространят по всей Беларуси. Поле хозяйства «Александрийское» – то самое, которое в народе уже давно окрестили «президентским». Сегодня здесь, как и на тысячах других полях по всей стране, с самого утра кипит работа. О нем глава государства рассказывал уже не раз. Теплых чувств к своей малой родине, как самый обычный человек, Александр Лукашенко никогда не скрывал. Сколько раз будущий президент здесь ходил в детстве – даже не сосчитать. А школьником приходилось часто работать на этом поле. И косить, и заготавливать сено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сегодня приехал на работу в соответствующей форме. Это действительно мое поле. Это поле, где я работал вот с такого возраста. Кто тебе разрешит тогда на колхозное поле корову выводить? У меня в памяти осталось впечатление, самое яркое (два). Первое – когда я сам водил коня, окучивая картошку. Старший двоюродный брат, это так, поперек было. Поле было разделено на три части, и вот на этой части была посажена картошка. Поперек мы убирали, окучивали картошку. Это было 12 часов дня, жара неимоверная, овод, мухи. Страшные впечатления. А потом уже я сам окучивал картошку, это второе впечатление. А младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и все время ему надо было идти с руками вверх, лошадь вести, а она мотает головой. В общем, впечатления такие, знаете, не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени. Со времен юности Президента здесь действительно многое изменилось. В те годы эту землю трудно было назвать плодородной: урожайность была не больше 17 центнеров с гектара. Сегодня намолот не меньше 99, а само хозяйство в безусловных лидерах по области. Секрет успеха, казалось бы, на поверхности.

Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:

Самый главный фактор – это соблюдение всех технологических регламентов при выращивании и возделывании культур зерновых, зернобобовых. Технологическая дисциплина и, соответственно, квалифицированный персонал. Проблемы у нас, конечно же, были. Проблемы были по поставкам удобрений, не были вовремя завезены. Но в ходе посевной все проблемы сами собой решились. «Свое» поле Александр Лукашенко определил «экспериментальным». Это более 500 гектаров, на которых отрабатывают методику возделывания сельскохозяйственных культур. Ровные до горизонта озимая пшеница и гибридная рожь по пояс. Семена – импортные, здесь на практике оценивали их качества. Александр Лукашенко:

Мне хотелось сегодня до того, как я начну работать на своем поле, услышать ответ от вас: что мы имеем подобное, имеем ли. Если нет, то когда будем иметь. Искренний, четкий ответ. Мне доложили заранее, что по пшеницам у нас проблем нет. Селекция у нас позволяет, мы научились свои семена озимой пшеницы создавать. И она по урожайности, по качеству не хуже, чем импортная. Не хуже зарубежных и пшеница, и рожь. А по некоторым показателем (например, содержанию белка) даже выше импортных аналогов. Александр Лукашенко:

Рожь, как мне сказал Николай Николаевич Шерстнев, у нас такой нет гибридной диплоидной ржи, которая дает урожай под 90. Вот, пожалуйста. Я посмотрел данные по ней – по качеству отличная рожь. Единственное, что ученые говорят что это первые год, первый высев. Я это знаю, поэтому мы с Николем Николаевичем должны, как и договаривались весной с вами в Витебске, собрать семена этой ржи и попробовать посеять. Опять же, на поле Президента. На часах еще утро, а столбик термометра уже перешагнул отметку в 30ºС. Но зной никого не смущает – слишком долго в 2017 году погода томила ожиданием аграриев. Сегодня каждая минута на счету. Национальный каравай уже собран на 80 %. Могилевская область за выходные будет с первым миллионов. В хвосте уборочной, но не в отстающих – северные регионы страны. Кое-где успели убрать лишь половину зерновых.

Александр Лукашенко:

До 20-го в основном мы должны в стране убрать хлеб. В основном, из моей практики, это когда 85-87 % – это в основном хлеб убран. Но останавливаться ни в коем… Ты знаешь, я знаю из своей практики. Что там 10 %? Это «хвосты», какие-то поляны и еще чего-то. И мы там начинаем терять хлеб. Поэтому штурмом пройтись до 100 %, пока не уберем весь хлеб. Поэтому в основном я вижу, если погода будет стоять, даже 90 %. Где-то 90 % – это хорошо. Это первая особенность. Нельзя останавливаться, что мы вот все сделали. Второе. Меня настораживает Минская область. Мне нужны сейчас темпы, темпы и темпы. Никаких оправданий быть не может. Все время не может быть такая погода. Вот ветер сейчас поменяется на западный, и пойдут дожди. Вот поэтому нам надо 90-92 % на понедельник убрать. И потихоньку убирать. Это вторая особенность – в том, что у нас север еще половину только убрал. Природа в этом году не устает создавать для аграриев профессиональные головоломки, словно проверяя их на профпригодность. Еще одна особенность страды-2017: буквально мгновенно нужно развернуть технику с уборочных работ на посевные. К тому же поджимают и сроки третьего укоса трав. Александр Лукашенко:

Видите, у меня экспериментальный участок – третий укос. Третий. Я сегодня утром пошел там вместо зарядки косить. Ну, конечно изреженные посевы, потому что там дома стоят. И тоже третий, отличный укос. Если мы его не возьмем – позор будет. У нас хорошие травы, их надо убрать. Тот будет на коне, кто имеет прессы рулонные. Сегодня на экспериментальном поле испытание хлебными нивами проходит и новый белорусский комбайн, новинка от Гомсельмаша. Под стильным корпусом – 510 лошадиных сил, мощность на уровне мировых аналогов, комфорт – как в хорошей легковой машине. За штурвалом – опытный испытатель. Юрий Пограничный уверен: из более 15 машин, которые ему пришлось выводить из цеха на страду этот, безусловно, лучший. Юрий Пограничный, водитель-испытатель ОАО «Гомсельмаш»:

Рулевая колонка в разных плоскостях регулируется, то есть может комбайнер подогнать под свой вес, рост. Также сиденье у нас регулируется воздухом. Здесь кондиционер, сиденья мягкие, полы видите какие мягкие, хорошие. Все удобства. Камера заднего вида есть. Все есть, чтобы человек отдыхал, а не мучился. Президент вспоминает, как когда-то сам работал на этих полях. Техника – не сравнить. Александр Лукашенко:

На этом комбайне, на нашем, можно выдавать те же результаты, и даже выше, чем импортные. Но главное – это человек. В моей жизни такие люди были, которые на «Енисее» делали то, что делали на комбайне Е-516. Отличный был комбайн ГДРовский. А наш парень на «Енисее» делал то, что на импортном комбайне. Так в чем причина? Да тот «Енисей» – он никакой, его и сняли потом. Может, ты его и делал? Нет? Слава Богу. Поэтому главное – человек. Выдающиеся технические характеристики флагмана – еще не повод для признания успеха. Главное – как поведет себя комбайн на жатве. Недостатки, выявленные опытным путем, Александр Лукашенко дает поручение доработать до следующей уборочной. Следующий шаг – разработка более совершенной зерноуборочной машины. Импровизированное совещание короткое, не время отрывать работников от самого важного – уборочной. А вот испытать комбайн глава государства предложил прямо на ходу.

Комбайнер – опытный аграрий, на месте ученика – Николай Лукашенко. Он с раннего детства часто бывал на малой родине, а потому любовь к этим нивам словно передалась по наследству. Кстати, 18 августа Николай намолотил свои первые 5 тонн зерна. Эта сельхозмашина останется в хозяйстве. Несмотря свой на «президентский» статус, работать будет на общих основания. Единственное условие – хороший комбайнер, который будет относиться к машине как к своей. А это уже поля Витебской области. От «Александрии» сюда буквально рукой подать. Сюда Александр Григорьевич тоже прибывает без протокола, кортежа и обязательных формальностей. Журналисты встречают главу государства вопросами о новой сельхозмашине. Но разговоры на поле – только за работой. На инициативу репортеров (надеть традиционные вышиванки, что бы подчеркнуть связь поколений, которые веками трудились на белорусской земле) Александр Лукашенко предложил внеси свой вклад в уборочную. Импровизированный мастер-класс по жатве от Президента для всех, невзирая на должности и профессии. Чем не традиционная, белорусская толока?