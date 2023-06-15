Валерий Мицкевич: надо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для установления мира

Беларусь рассматривает ШОС как важную международную площадку для определения конкретных механизмов развития сотрудничества в различных сферах. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич на церемонии открытия форумов народной дипломатии и городов-побратимов Шанхайской организации, которые проходят в китайском Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все более востребованным форматом взаимодействия становится парламентская дипломатия. В связи с этим белорусская сторона готова выступить с инициативой создания Межпарламентской ассамблеи ШОС. Наши депутаты уверены, что взаимодействие законодательных органов будет способствовать укреплению доверия между странами объединения и позволит выработать совместные подходы к решению острых проблем современности.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В условиях международной политической и экономической нестабильности, разжигаемой странами коллективного Запада, в том числе с государствами глобального Юга, конфронтации необходимо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для укрепления доверия и дружбы, установления мира на благо народа всех стран, создание прекрасного будущего. Именно такие подходы разделяет Республика Беларусь.