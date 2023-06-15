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Валерий Мицкевич: надо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для установления мира

15 июня 2023 17:18
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Беларусь рассматривает ШОС как важную международную площадку для определения конкретных механизмов развития сотрудничества в различных сферах. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич на церемонии открытия форумов народной дипломатии и городов-побратимов Шанхайской организации, которые проходят в китайском Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич: надо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для установления мира-1

Все более востребованным форматом взаимодействия становится парламентская дипломатия. В связи с этим белорусская сторона готова выступить с инициативой создания Межпарламентской ассамблеи ШОС. Наши депутаты уверены, что взаимодействие законодательных органов будет способствовать укреплению доверия между странами объединения и позволит выработать совместные подходы к решению острых проблем современности.

Валерий Мицкевич: надо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для установления мира-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В условиях международной политической и экономической нестабильности, разжигаемой странами коллективного Запада, в том числе с государствами глобального Юга, конфронтации необходимо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для укрепления доверия и дружбы, установления мира на благо народа всех стран, создание прекрасного будущего. Именно такие подходы разделяет Республика Беларусь.

Валерий Мицкевич: надо в полной мере использовать платформу народной дипломатии для установления мира-7

Отметим, международные мероприятия в Циндао проходят в ознаменование 22-й годовщины создания ШОС.

# Шанхайская организация сотрудничества # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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