Лукашенко ищет способы примирения, а Запад причины для войны. Психолог о риторике США и Европы

Например, не секрет, что, ощущая угрозу, часть людей скорее предпочтут свой комфорт, чем справедливость или данные когда-либо обещания оставаться рядом. Тем не менее лидер белорусского государства остается верен тем словам, которые дал. Делая это не пафосно и естественно: «Здесь нет ничего необычного», – отвечает наш Президент, когда Ольга Скабеева говорит «Спасибо» за поддержку ее стране. Именно в таких деталях обычно и проявляется личность: по реакции и поступкам Александра Лукашенко мы видим, что для него верность своей позиции абсолютно естественна. Несмотря на давление посторонних, информационно-психологическую травлю Запада и весь остальной дискомфорт. С позиции психологии – выразительно «говорящий» поступок. Не только в историческом контексте СВО и заключенных договоренностей, но и в отношении своих белорусов. По принципу: не предал там – никогда не предаст и нас!

Алена Дзиодзина, психолог: Оказавшись за пределами зоны комфорта, человек обычно проявляет свои самые основополагающие качества. В этом смысле не зря одни утверждают, что друг познается в беде, а другие, что в счастье. Утверждения контрастны, но с позиции психологии оба верны. Ведь основным индикатором в них остается поступок. Таким образом, попадая в контекст политической обстановки в связи с СВО, Александр Лукашенко проявляет себя как Президент, друг, союзник и личность.

Алена Дзиодзина:

«Многие говорят: Ну, Батька, вы же знаете, он такой… Да. Я такой, когда речь идет о моем народе, о моем государстве. И потом, я же не позволю (мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали независимое государство) отдать 10 миллионов на растерзание», – поясняет глава государства о мотивах своей позиции. Симбиоз его слов и поступков дает однозначно понять, что лично он так и сделает. Не сбежит и не струсит. Не бросит народ. Ни как Президент, ни как Батька. Для белорусов вот это важно. Еще одна ценностная ориентация Александра Лукашенко дает о себе знать в гармоничном сочетании попыток помирить украинцев с россиянами, акцентируя внимание на том, что гибнут люди с обеих сторон. И остановить этот процесс сейчас – самое важное: «Что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли».

А теперь обратимся к риторике Запада. По сути, если стрясти всю демонстративно-эмоциональную мишуру с обращений зарубежных политиков и взглянуть на цепочку поступков, становится заметно, как много слов про оружие, о том, что Зеленский-герой, а Россия-агрессор; поиск врагов, виноватых и санкции. Однако в этом потоке так мало о людях, о жизнях и разломанных судьбах. Симбиоз их риторики больше о том, насколько нужна война. Нужна как раз им, а не нам. Кто хочет мира, тот ищет способы. Кто не хочет, тот ищет набор причин. И камнем преткновения в мирных переговорах может стать даже место… Как, например, Беларусь Зеленского с Западом вдруг не устроила. Им вдруг захотелось в Эмираты, то в Турцию. Так геолокация стала причиной не разговаривать о перемирии, а просто продолжить войну. Но характер этих поступков уже говорит про них.