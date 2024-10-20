Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Я сейчас слушал про эти 2 триллиона закопанных в Украину денег. Возьмите пример Венесуэлы. Я был в Каракасе, видел, как там люди живут. А это на 300 лет запасы нефти, самые большие в мире. В Венесуэле. Приезжайте на Кубу – это третье место по никелю, пятое место по кобальту. Люди живут в нищете. А почему? Не важно, что у вас закопано. Как у вас развита добывающая промышленность, перерабатывающая?

Этого всего в Украине уже нет. Оно было 30 лет назад, когда был Советский Союз. Кто это будет разрабатывать, эти руды? Кто будет плутоний добывать для атомных станций? Это пока мы всем финансируем эту Европу. Мы же не отключили потоки наших ресурсов. Мы продолжаем продавать им металлы, урановые руды, продолжаем в ту же Францию поставлять газ. Они у нас одни из крупнейших покупателей российского газа. Это при всей критике, которая в адрес России.

Это просто Россия – добрая держава, щедрая душа. Отключила бы она этот вентиль для всей Европы, они задохнулись бы еще в 2023 году. Но Россия не хочет рвать отношения. Путин постоянно об этом говорит. Мы готовы к контактам, готовы восстановить отношения.

Пусть немцы построят сейчас трубу, «Северный поток» восстановят за свой счет – потому что Шольц прекрасно знает, кто ее взорвал – и мы снова будем продавать дешевый газ. Никаких проблем не будет. Только без русофобии, ребята, научитесь договариваться с русскими. Русские люди очень добродушные люди, они очень гостеприимны, да и белорусы, мы, в принципе, один народ, из одной страны все вышли.