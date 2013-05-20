Борьбу с финансовыми махинациями обсуждают 20 мая в Минске

Новости Беларуси. Борьба с финансовыми махинациями и снижение угрозы международного терроризма. Эти темы обсуждают 20 мая в Минске представители международных подразделений финансовой разведки.

В белорусскую столицу прибыли эксперты более чем из 10 стран. Они рассказывают о собственном опыте в борьбе с отмыванием денег. Свои подходы озвучили и белорусские специалисты.

Интересы нашей страны на встрече представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. О работе белорусской финансовой разведки говорят цифры. Только за прошлый год благодаря подразделению в госбюджет дополнительно поступило 247 млрд рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будевин Верхельст, председатель группы «Эгмонт», руководитель финансовой разведки Бельгии:

Регион Восточной Европы в рамках группы сети обмена информацией «Эгмонт» - это регион очень важный и очень активно участвующий. Что касается Беларуси, она участвует в группе 2Эгмонт» уже несколько лет.

Виталий Просвиров, начальник Управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

В целом, с учётом информации, которую мы получили в рамках группы «Эгмонт», за прошлый год было взыскано в бюджет более 96 млрд. рублей. Естественно, вы понимаете, что финансовая разведка и называется финансовой разведкой, потому мы не можем обо всем говорить. Есть интересные примеры, касающиеся обналичивания валютных средств за границей, и такую информацию мы получали от наших зарубежных коллег.

На минской площадке евразийского форума страны Восточного региона: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Состав интернациональный. Правда, финансовые разведки этих стран — лишь часть участников группы «Эгмонт». В белорусской столице они собрались, в первую очередь, для налаживания сотрудничества.

Председатель группы «Эгмонт» уверен: без международного обмена информацией любое подразделение финансовой разведки работает, что называется, вслепую.

Будевин Верхельст, председатель группы «Эгмонт», руководитель финансовой разведки Бельгии:

Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма — преступления по своей природе трансграничные. А страны-участницы группы «Эгмонт», к слову, в их числе и Беларусь, могут обмениваться данными в аналитических целях. Далее информация переформатируется и предоставляется правоохранительным органам для выполнения оперативно-розыскных и следственных действий.

О важности проведения в Минске нынешнего семинара говорили все международные гости. Акцент — на IT-технологиях: они основа финансовой разведки и один из инструментов анализа.

Хенни Фербеек-Кустерс, руководитель финансовой разведки Королевства Нидерланды, руководитель рабочей группы по IТ-технологиям группы «Эгмонт»:

Мы хотим обменяться опытом, научиться друг у друга чему-то новому, посмотреть, что есть общее, что разное в нашей работе, что можем перенять, а решения уже будем принимать на национальном уровне. Наши аналитики зачастую оценивают поступающие данные на основании интуиции и предыдущего опыта. И очень часто эти знания остаются просто в их головах. Задача подобных семинаров — сделать так, чтобы знания перетекли в IT-систему.

Белорусская сторона тоже активно взаимодействует с «Эгмонтом». Успехи, конечно же, есть. Например, системность работы. В первую очередь, в сфере противодействия отмыванию денег. Заметило это и международное сообщество.

С каждым годом укрепляется и сотрудничество с Россией. И это понятно.

Валерий Шибин, заместитель директора Росфинмониторинга:

У нас очень тесное информационное взаимодействие со странами, которые входят в ЕАГ, в частности, с Беларусью, у нас очень серьезно развито как технологическое взаимодействие, так и информационное.