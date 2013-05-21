В Беларуси от молодежи ждут проектов, которые выведут белорусскую экономику, культуру, науку на более высокий уровень развития

Новости Беларуси. Государство ожидает от молодежи идей и проектов, которые выведут белорусскую экономику, культуру, науку на более высокий уровень развития, и всегда поддержит такие начинания. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с одаренными учащимися, студентами и талантливой молодежью. Президент напомнил, что в апрельском Послании белорусскому народу и парламенту была четко определена стратегия обновления страны на основе построения экономики знаний, модернизации производства, информатизации всех сфер жизни и выдвижения на ключевые посты в госаппарате, науке, на предприятиях активных и творческих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство сегодняшних гостей — впервые на мероприятии такого высокого уровня. Школьники и студенты немного волнуются, но понимают, что оказались в числе избранных не случайно. Ведь сегодня нельзя сказать, что награда нашла героев: молодые люди сами ее заработали. Ежедневным трудом. В прошлом году белорусские школьники на международной арене положили в копилку более пятидесяти медалей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В решении этих задач главная ставка сделана на молодежь. Все, что задумано, мы будем делать, прежде всего, ради нее с вашим участием и вашими руками. Вам предстоит направить способности и интеллект на создание и внедрение новейших информационных, нано-, био- и других высоких технологий, чтобы наша страна вышла на передовые рубежи инновационного развития и заняла свою нишу в глобальной экономике знаний. Ваши силы, вдохновение и неудержимый полет фантазии смогут придать мощный импульс развитию науки и культуры. Вам предстоит обогатить белорусское искусство новыми жанрами, направлениями, создать произведения, которые будут проникнуты патриотизмом и прославят нашу Родину.

Встреча с Президентом началась с фото на память. Дальше — традиционный сладкий стол для ребят и их учителей. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси есть все условия для того, чтобы молодежь смогла себя реализовать. Воспитанием новых талантов занимаются почти 800 гимназий, лицеев, школ искусств, десятки тысяч кружков, студий, научных обществ. Проявить гражданскую позицию можно совместно с БРСМ, проекты которого поддерживаются государством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для вас открыты сотни дорог. Ищите, творите, рискуйте, совершайте открытия. Каждый из вас, конечно же, - неповторимая яркая личность. Смело идите к поставленной цели, добивайтесь задуманного упорным трудом и помните о моральной ответственности таланта перед людьми. Как сказал выдающийся физик Альберт Эйнштейн, пусть идеалами, освещающими ваш путь, станут добро, красота и истина.

Чуть позже Александр Лукашенко вручил награды лауреатам президентских фондов и финалистам телепроекта «Я пою!». К слову, в стране созданы сразу два специальных фонда поддержки талантливой молодежи. Министерство образования отвечает за физиков и химиков - это одарённые учащиеся и студенты. Министерство культуры – за лириков, которые проявляют себя в искусстве.

Нина Мазай, председатель совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Порядка 200 человек получают в течение года те или иные награды и поощрения фонда. Это не только награда, которая вручается, например, лауреату, стипендия, премия, но есть и такие виды поощрения как стажировки.

Чуть позже взяли слово и сами лауреаты. Получилось довольно непринужденное общение. Александр Данилов, не так давно занял второе место на седьмых Дельфийских играх стран-участниц СНГ. Парень и не скрывает — надеялся на медаль достоинством повыше.

Александр Лукашенко:

Я смотрю, ты переживаешь. Ты второе место занял?

Александр Данилов, обладатель серебряной медали VII открытых Дельфийских игр государств — участников СНГ:

Мне немножко неудобно как-то.

Александр Лукашенко:

Наверно, тебя там засудили.

Александр Данилов:

Нет. В принципе, все объективно.

Александр Лукашенко:

Лучше был кто-то?

Александр Данилов:

Поскольку я был самый маленький…

Александр Лукашенко:

Ну, так и не расстраивайся!

Александр Данилов:

Вроде представил страну достойно, но хотелось большего.

Александр Лукашенко:

Это хорошо, это правильно.

Торжественную часть встречи продолжили выступления лауреатов от творчества. Своими вокальными талантами блеснули молодые солисты, чудеса пластики продемонстрировали гимнасты и танцоры. «На бис» от Алены Ланской прозвучала и песня, которой была представлена Беларусь на недавнем конкурсе «Евровидение». К слову, к его итогам глава государства призвал относиться спокойно.

Александр Лукашенко:

Как бы ни выступил наш представитель на таких публичных мероприятиях, которые смотрят миллионы зрителей, мы должны это очень и очень ценить. Тем более, что наша девушка выглядела очень выгодно во многих отношениях на этом конкурсе. Но всегда надо спокойно воспринимать подобные результаты. Я знаю, Алена, твою реакцию на результаты голосования в России. Можешь в свой актив записать 12 баллов, не меньше. Это говорит о том, насколько подобный конкурс не просто политизирован, а насколько он фальсифицирован. Фальсифицировать голосование этого конкурса не составляет абсолютно никакого труда. Более того, те, кто следит за средствами массовой информации, увидели на примере одной из стран - там уже разгорелся целый скандал по поводу фальсификации итогов голосования. Все очень просто. Мы это уже пережили в свое время. И Алена тоже – в ее судьбе это тоже было. Когда шло голосование внутри нашей страны в прошлом году, когда мне пришлось вмешиваться. Вот подобным образом подтасовываются результаты, и соответствующие результаты выдаются другим странам. Я уже не говорю о географическом голосовании, поэтому надо воспринимать все спокойно, объективно и слушать и наслаждаться той музыкой и тем исполнителем, которые представляет ту или иную песню. Я это говорю потому, что вы вот встретитесь с Аленой, она вам расскажет. А она уже не в одном конкурсе участвовала и объективно побеждала. Вот тут выступал Саша, и я вижу, как он разочарован. Мне тоже это знакомо. Еще и не в таких баталиях приходилось участвовать. И проигрывать. Не только выигрывать. На глазах у миллиона людей и оскорбляли, и унижали. Я вам сказал: надо идти к своей цели. Ни в коем случае не останавливаться и не сдаваться. Вы должны идти к своей цели. Если вы будете талантливы и будете почивать на лаврах, которые вы в какое-то время получили… Вот та же Алена. Она выиграла престижный конкурс на «Славянском базаре». Вот легла бы тихонько в углу и почивала на лаврах! Заслуженная артистка, совсем еще ребенок, можно сказать. Ну и что? Наверное, уже через пару лет ее и забыли бы. Нет. Это очень большой труд, начиная с той злополучной диеты и спортивных упражнений и заканчивая музыкой, пением и так далее. Это она вам лучше расскажет и убедит в том, что нигде, никогда, ни на каком этапе своей жизни не надо унывать, не надо опускать руки. Ваши поражения должны быть новым стартом к вашим победам. Так, Саша, надо рассматривать второе место. А то, что ты так это воспринимаешь, залог того - причем на 95% минимум, – что ты будешь победителем в этой жизни.

Сегодня же талантливых юношей и девушек чествовали в художественной галерее Михаила Савицкого. Им вручены свидетельства и нагрудные знаки специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. За достижения в сфере искусства в прошлом году были поощрены около 300 юных дарований и 15 коллективов. Фонд поддерживает таланты также стажировками и «путевками» на престижные международные конкурсы. Многие из лауреатов буквально на днях вернулись с очередными наградами с восьмых открытых молодежных Дельфийских игр, которые проходили в Новосибирске.

Дополнительные условия для одаренной молодежи в Беларуси создаются постоянно. Например, в этом году школьники — победители конкурсов, которые проводятся под эгидой Минобразования и Министерства культуры будут зачисляться в любой класс гимназии или лицея без вступительных испытаний. Именно во время таких состязаний открываются новые звездные имена, которые в последствии становятся творческой и интеллектуальной элитой страны.