Мясникович: Около 10 тысяч человек, семей получили материальную поддержку к началу учебного года

Новости Беларуси. Президент провел так же ряд рабочих встреч. О ходе уборочной главе государства доложил премьер-министр Михаил Мясникович. Из-за погоды темпы жатвы немного снизились. Александр Лукашенко потребовал не терять время и с пользой использовать каждый погожий день. И уже сегодня думать о будущих контрактах на поставки сельхозпродукции.

Речь шла так же о подготовке к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался все ли готово, высоко отметил труд строителей, которые возводили школу в Крымске, пострадавшем от наводнения.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Завтра в школу. Какие здесь проблемы? Может быть, надо где-то вмешаться, сосредоточить на каком-то направлении усилия. Словом, что со школой?

Мы, кстати, помогали в Крымске восстанавливать школу после наводнения. Работа там закончилась. Там работала группа наших строителей. Не забудьте от моего имени, если нужно, поблагодарить этих людей, потому что они сделали очень большую работу. И президент России, и премьер-министр вчера через посла мне передали благодарность за ту работу. Люди очень хорошо отнеслись. Это хороший был жест в поддержку наших братьев-россиян, которые попали в беду. Так же, как и Россия всегда помогала нам в подобных случаях.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

По подготовке к началу учебного года. Все объекты у нас готовы. Как по общеобразовательной, так и по высшей школе. Мы вводим шесть школ и 17 детских дошкольных учреждений к 1 сентября. Кроме того, два общежития. В Минске и в Брестском государственном университете, одно в студенческой деревне в Минске будет введено до 1 января.

Оказана индивидуальная поддержка. Около 10 тысяч человек, семей. Это многодетные, малообеспеченные. Они получили материальную помощь к началу учебного года.