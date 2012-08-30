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Парламентские выборы в Беларуси. Наблюдатели от ОБСЕ получат копии документов судебных решений

30 августа 2012 10:37
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Новости Беларуси. Наблюдатели от ОБСЕ встретились с главой Верховного Суда Беларуси, чтобы обсудить вопросы, касающиеся предстоящих парламентских выборов. Представителей миссии интересовали сроки рассмотрения жалоб кандидатов и процесс принятия судебных решений. Также речь шла о возможности для наблюдателей получить копии документов судебных решений.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:
Мы не видим препятствий для предоставления судебных документов. Документы не секретные, поэтому будем выдавать по их просьбе копии разрешений и, в целом, какие-то обобщенные данные после завершения рассмотрения всех дел.

Антонио Милошоски, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ (Македония):
Мы довольны проведенной встречей. Нам было необходимо узнать роль Верховного Суда в рассмотрении жалоб, поступающих сюда, в частности, регистрации кандидатов и дальнейших жалоб, если они поступают в Верховный Суд. Например, многие кандидаты получили отказ. И нас интересовало, как Верховный Суд будет с этим справляться, сама процедура и процесс принятия решений.

# Верховный суд Республики Беларусь # Выборы-2019 # Валентин Сукало

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