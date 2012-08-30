Лукашенко: В Беларуси власть - народная, и мы стремимся, чтобы во власть приходили только преданные стране люди

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил 30 августа удостоверение главы Администрации Президента Андрею Кобякову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представляя в должности Андрея Кобякова, глава государства отметил, что этот человек с честью служил стране и народу на самых разных участках: и в контрольных органах, и на высоких постах в правительстве, в Администрации Президента, и на дипломатическом поприще.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Беларуси власть - народная, и мы стремимся сделать так, чтобы во власть приходили только преданные стране люди, высочайшие профессионалы, с глубоким государственным мышлением.

Администрация Президента – не просто одно из многих государственных учреждений, это по сути президентский штаб, аналитический мозговой центр, где готовятся проекты решений, определяющих судьбу страны. Тем выше ответственность при назначении начальника этого штаба. Это должен быть не просто профессионал, а системный, внутренне высокоорганизованный, ответственный, честный человек, патриот своей страны.

Я думаю, в этом плане нет смысла специально и подробно представлять вам Андрея Владимировича Кобякова. Его трудовой путь хорошо вам известен, он с честью служил стране и народу на самых разных участках: и в контрольных органах, и на высоких постах в Правительстве, в Администрации Президента, да и на дипломатическом поприще. То есть он прошел все те направления деятельности, которыми ему придется заниматься так или иначе теперь.

Исходя из этих и других критериев, мною было принято решение о назначении на должность главы Администрации Президента Андрея Владимировича Кобякова. Мне остается поздравить его с этим назначением уже в вашем присутствии и вручить ему удостоверение личности.