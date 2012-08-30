ЦИК: Время на радио и телевидении для кандидатов, выступления которых содержат призывы к бойкоту, предоставляться не должны

Новости Беларуси. В Центризбиркоме продолжают рассматривать поступившие жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты. Возможность оспорить решение окружных комиссий 30 августа есть у выдвиженцев из Минска. В целом по стране заявления подали почти 50 человек. По итогам первых заседаний четверо смогут продолжить участие в избирательной кампании.

Сейчас активно продолжается агитация со стороны кандидатов на депутатские портфели. В связи с этим Центризбирком 29 августа одобрил важный политический шаг. Было согласовано решение наблюдательного совета по информационным спорам. Его суть в том, что выступления кандидатов, которые содержат призывы к бойкоту, не могут быть отнесены к категории предвыборной агитации. И бесплатные возможности государственных теле- и радиоканалов для таких выступлений предоставляться не должны. Эта мера будет касаться и предстоящих дебатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Просто кандидаты будут предупреждаться заранее, перед этим. Разумеется, если они не будут внимать этому предложению, то будут подставлять и всех остальных. Не будет трансляции, значит те, кто дебатировал и не допускал нарушения закона, пострадают точно так же.