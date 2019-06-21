Медведев на переговорах с Румасом: Мы по интеграционной тематике говорим на одном языке

Новости Беларуси. Интеграционные позиции Минска и Москвы сходятся на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое соотношение союзных координат озвучили 21 июня во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Переговоры прошли в формате один на один, а также в расширенном составе. По большинству вопросов партнерам удалось найти понимание. Среди них – согласование дорожных карт, в первую очередь в экономической сфере. К ноябрю по ним должны быть завершены все работы.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Когда мы говорим об общих или по некоторым секторам единых рынках, мы понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования, не важно, они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь, равные условия хозяйствования, которые предусматривают одинаковые и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила.

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:

Переговоры прошли очень хорошо, мы действительно понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, а не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец по интеграционной тематике говорим на одном языке.