Мы в течение 1,5-2 лет эти совместные предприятия создадим: итоги визита Александра Лукашенко в Судан

Новости Беларуси. Буквально несколько часов назад завершился официальный визит Президента Беларуси в Судан. Самолет главы государства вылетел из Хартума и взял курс на Национальный аэропорт «Минск». 17 января Александр Лукашенко провел ряд важных переговоров с руководством этой африканской страны. Во время встречи на высшем уровне определялась стратегия будущих партнерских отношений: она будет выражена в дорожной карте сотрудничества. И акцент здесь, в первую очередь, на экономическую составляющую. О дне большой политики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Юруть, СТВ:

Судан – страна привлекательная c позиции полезных ископаемых. Нефть, газ, pолото, серебро. В этих недрах – практически все, что в таблице Менделеева. Белорусский опыт и уникальные разработки могут сыграть на взаимный интерес. Предложения уже поступают. Президентский дворец в Хартуме – место официальных мероприятий. Сегодня здесь Омар Хасан Ахмед аль-Башир встречал Александра Лукашенко.

Белорусского Президента в Судане ждали. Это чувствовалось по душевности встречи и теплому общению. Даже если речь шла о прагматичных понятиях, таких как торговля и инвестиции. Визит Президента Беларуси в Судан тщательно проработан по всем сферам. Это заметно по конкретике предложений. Беларусь готова стать стратегическим партнером по продвижению интересов суданских товаропроизводителей на Европу и Азию. В свою очередь, Судан стал для нас надежной точкой опоры в торговле на Африканском континенте. На переговорах президенты поручили проработать и схему взаимных расчетов между двумя странами, чтобы этот вопрос не препятствовал активному развитию торговли. Речь шла и о сотрудничестве в гуманитарной сфере, включая образование, здравоохранение, науку. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы, господин президент, правильно сказали, пора нам под политическое сотрудничество подводить экономическую базу. Я с вами абсолютно согласен. У нас есть возможность поставлять вам карьерные самосвалы, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, различные модификации тракторов, грузовиков и автобусов, технологическое промышленное оборудование, электротехническую и оптико-электронную продукцию. При этом мы также предлагаем различные варианты экспортного кредитования. Беларусь заинтересована в создании на территории вашей страны совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке наших тракторов. Я сегодня с удивлением узнал: в Судане 130 миллионов голов крупного и мелкого рогатого скота. Так почему не помочь Судану построить мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие предприятия, чтобы они могли продавать готовую продукцию, а не живой скот или мясо. Укрепить потенциал этой страны в растениеводстве, животноводстве, ирригации и молочном производстве. Мы это можем с вами сделать.

Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Лидеры двух стран поставили подписи под документом по завершении официальных переговоров в Хартуме. Результаты переговоров двух президентов ожидали не только чиновники, но и журналисты. От национального телевидения Судана прозвучал вопрос о том, как Александр Лукашенко видит дальнейшее развитие отношений между нашими странами. Александр Лукашенко:

У вас есть все для того, чтобы развиваться. Я иногда думаю: если бы у нас часть, хотя бы небольшая часть суданского была в Беларуси, в наших недрах, мы были бы самой процветающей страной. Но давайте объединим наши потенциалы. Самое главное – развивать производство здесь. Мы готовы перенести сюда практически все свое производство и создать совместное предприятие. Но главное – научить людей в Судане работать на этих предприятиях. И мы об этом договорились сегодня с моим коллегой. Беларусь готова стать стратегическим партнером по продвижению интересов суданских товаропроизводителей на обширную территорию Европы и Азии. В ходе переговоров мы подчеркнули важность углубления контактов в гуманитарной сфере, включая образование, здравоохранение и, особенно, науку. По итогам встречи Президенты обменялись подарками.

Александр Лукашенко выступил перед политической элитой этой страны – депутатами Национальной ассамблеи и Совета штатов Республики Судан. В международном диалоге значимая роль во взаимодействии по многим вопросам у парламента. О цене мира, современной Беларуси, перспективах сотрудничества. Александр Лукашенко:

Белорусы знают цену мира, и это понимание лежит в основе наших современных подходов во внешней политике. Мы строим эту внешнюю политику на принципах многовекторности, миролюбия, сотрудничества и взаимного уважения. Сегодня Беларусь – динамично развивающееся европейское государство. По уровню развития относится к странам с переходной и открытой экономикой. В своем становлении мы делали ставку на богатейший потенциал, накопленный во времена Советского Союза. Создана национальная модель государственного устройства, которая максимально отвечает потребностям белорусского народа. Она имеет эффективно функционирующие институты, оптимальную экономическую систему и высокий уровень социальной защиты населения. Своими приоритетами мы определили развитие промышленности, сельского хозяйства. Как результат, даже в непростых нынешних условиях на мировых рынках белорусские предприятия успешно конкурируют с лучшими зарубежными товаропроизводителями. Открытость нашей экономики предполагает в числе важнейших государственных приоритетов развитие международных контактов. Так что никаких секретов: мы здесь, среди суданских друзей, чтобы развивать, прежде всего, экономическое сотрудничество. Это отвечает нашим интересам. Судя по многочисленным овациям, речь была яркой, трогательной и актуальной.