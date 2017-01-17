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Официальные переговоры Президентов Беларуси и Судана проходят в Хартуме

17 января 2017 10:55
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Новости Беларуси. Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. Официальные переговоры Александра Лукашенко и президента этой африканской страны проходят в Хартуме.

Глава белорусского государства и члены официальной делегации прилетели сюда накануне. Уже утром Александр Лукашенко прибыл в резиденцию своего коллеги Омара Хасана Ахмеда аль-Башира.

Уже состоялись переговоры в узком составе. Акцент стороны намерены сделать на экономическом сотрудничестве. Беларусь готова поставлять сюда сельскохозяйственную, дорожно-строительную, грузовую технику, оптику, продовольствие. Обучать аграриев, медиков, реализовывать проекты по разведке и добыче полезных ископаемых. Настроены страны также на создание совместных производств. Об этом речь шла и во время переговоров в расширенном составе.

Как отметил Александр Лукашенко, главная задача – закрепить высокий уровень политического доверия экономическими результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Судан

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