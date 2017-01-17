Планируется взаимная отмена виз между Беларусью и Гонконгом

Новости Беларуси. Беларусь и Гонконг намерены взаимно отменить визы. Такая договоренность достигнута в ходе визита белорусской делегации в административный район Китая. Это позволит существенно активизировать контакты на бизнес-уровне.

Также стороны подписали соглашение во избежание двойного налогообложения.

Документ – кроме прочего – предусматривает меры, которые помогут предотвратить уклонение от уплаты налогов на доходы и имущество между Беларусью и Гонконгом.

В эти дни там работает правительственная делегация нашей страны. Ее визит – первый в истории отношений Республики и китайского региона. Гонконг – это финансовая Мекка всего мира, ВВП района превышает 300 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.