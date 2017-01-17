Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве

Новости Беларуси. Беларусь и Судан выработают дорожную карту развития сотрудничества с акцентом на практических результатах. Официальные переговоры Александра Лукашенко и президента этой африканской страны прошли в Хартуме.

Сначала состоялась встреча в узком составе. Акцент был сделан на экономическом сотрудничестве. Беларусь готова поставлять сюда сельскохозяйственную, дорожно-строительную, грузовую технику, оптику, продовольствие. Обучать аграриев, медиков, реализовывать проекты по разведке и добыче полезных ископаемых.

Настроены страны также на создание совместных производств. Об этом речь шла и во время переговоров в расширенном составе. Как отметил Александр Лукашенко, главная задача – закрепить высокий уровень политического доверия экономическими результатами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы, господин президент, правильно сказали, пора нам под политическое сотрудничество подводить экономическую базу. Я с вами абсолютно согласен. У нас есть возможность поставлять вам карьерные самосвалы, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, различные модификации тракторов, грузовиков и автобусов, технологическое промышленное оборудование, электротехническую и оптико-электронную продукцию. При этом мы также предлагаем различные варианты экспортного кредитования. Беларусь заинтересована в создании на территории вашей страны совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке наших тракторов. Я сегодня с удивлением узнал: в Судане 130 миллионов голов крупного, мелкого рогатого скота. Так почему не помочь Судану построить мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие предприятия, чтобы они могли продавать готовую продукцию, а не живой скот или мясо. Укрепить потенциал этой страны в растениеводстве, животноводстве, ирригации и молочном производстве. Мы это можем с вами сделать.

По завершении переговоров между государствами заключен договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Подписи под документом поставили лидеры двух стран. Также подписано совместное заявление и документы в сфере инвестиций, права, энергетике, образовании. В этих и многих других сферах есть что обсудить. Сегодня именно Судан – важный партнер Беларуси на африканском континенте.

Александр Лукашенко:

Беларусь готова стать стратегическим партнером по продвижению интересов суданских товаропроизводителей на обширную территорию Европы и Азии. В ходе переговоров мы подчеркнули важность углубления контактов в гуманитарной сфере, включая образование, здравоохранение и науку. обсуждались вопросы сотрудничества на международной арене. Наши страны сближает стремление к взаимному уважению и равноправному сотрудничеству со всеми без исключения партнерами, последовательная защита права самостоятельно выбирать модели развития. Мы договорились с моим коллегой продолжать диалог на высшем уровне. Я пригласил президента Республики Судан приехать в Беларусь с официальным визитом, чтобы он смог лично увидеть изменения, произошедшие после его посещения нашей страны в 2004 году. Мы очень твердо условились с моим другом и коллегой, что если мы, договорившись, будем исполнять принятые решения, то в ближайшие 2-3 года мы увидим осязаемый результат от этого сотрудничества здесь, на суданской земле.