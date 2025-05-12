«Горизонт» обыграл «Минск» в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

Баскетболистки «Горизонта» вышли вперед в финальной серии за золотые награды женского чемпионата Беларуси. Противостоит команде Натальи Трофимовой клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-спорт». Поединок проходил в напряженной борьбе. На большой перерыв дружины отправились с равными цифрами на табло. Рисунок игры не изменился и во второй половине дуэли. Команды вновь зафиксировали паритет. Игра перешла в овертайм, где итоговую победу праздновал лидер регулярного сезона с результатом – 68:65. «Горизонт» ведет в серии – 2:1.

Янина Инкина, игрок БК «Горизонт»:

Мы очень долго раскачивались, это наше упущение. Нельзя в таких играх выходить расслабленными. Это нам урок на будущее. Даже если мы проигрываем, все равно будем биться до последнего. Игра получилась достаточно напряженная, но мы очень рады, что все-таки смогли дожать, держали концентрацию до последних секунд и не дали «Минску» забить важные очки. Будем работать над ошибками в этот короткий период, который у нас до следующей игры. И будем забирать еще одну победу.