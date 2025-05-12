«Горизонт» обыграл «Минск» в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу
Баскетболистки «Горизонта» вышли вперед в финальной серии за золотые награды женского чемпионата Беларуси. Противостоит команде Натальи Трофимовой клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-спорт».
Поединок проходил в напряженной борьбе. На большой перерыв дружины отправились с равными цифрами на табло. Рисунок игры не изменился и во второй половине дуэли. Команды вновь зафиксировали паритет. Игра перешла в овертайм, где итоговую победу праздновал лидер регулярного сезона с результатом – 68:65. «Горизонт» ведет в серии – 2:1.
Янина Инкина, игрок БК «Горизонт»:
Мы очень долго раскачивались, это наше упущение. Нельзя в таких играх выходить расслабленными. Это нам урок на будущее. Даже если мы проигрываем, все равно будем биться до последнего. Игра получилась достаточно напряженная, но мы очень рады, что все-таки смогли дожать, держали концентрацию до последних секунд и не дали «Минску» забить важные очки. Будем работать над ошибками в этот короткий период, который у нас до следующей игры. И будем забирать еще одну победу.
Ольга Подобед, главный тренер БК «Минск»:
Команда сыграла очень хорошо. И они отдались этой игре, они хотели победить. Но так вышло. Мы не опускаем руки, будем бороться и играть дальше. Мы не отдадим так просто чемпионство. Будем биться до конца. И, конечно, верим – еще будет два матча – два матча будут за нами.
Финальная серия продолжится 14 мая на площадке минского Дворца спорта.