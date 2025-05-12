Сборная Беларуси по футболу одержала уверенную победу на старте второго раунда квалификации юношеского ЧЕ

Юношеская сборная Беларуси по футболу успешно стартовала во втором раунде квалификации чемпионата Европы. 12 мая наши парни встречались с командой Армении, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В первом тайме подопечные Павла Евсеенко владели инициативой и оформили себе уверенное преимущество в три мяча: дубль в активе Андрея Луцковича, еще один точный удар нанес Никита Колесникович. Точку в противостоянии на 81-й минуте поставил Анатолий Ясточкин. Как итог – уверенная победа – 4:0.

15 мая белорусские юниоры сыграют со сверстниками из Сан-Марино, а 18 мая завершат турнир матчем с Боснией и Герцеговиной. По итогам квалификации путевки в лигу А получат только победители квартетов.