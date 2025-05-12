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Сборная Беларуси по футболу одержала уверенную победу на старте второго раунда квалификации юношеского ЧЕ

12 мая 2025 20:12
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Юношеская сборная Беларуси по футболу успешно стартовала во втором раунде квалификации чемпионата Европы. 12 мая наши парни встречались с командой Армении, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В первом тайме подопечные Павла Евсеенко владели инициативой и оформили себе уверенное преимущество в три мяча: дубль в активе Андрея Луцковича, еще один точный удар нанес Никита Колесникович. Точку в противостоянии на 81-й минуте поставил Анатолий Ясточкин. Как итог – уверенная победа – 4:0.

15 мая белорусские юниоры сыграют со сверстниками из Сан-Марино, а 18 мая завершат турнир матчем с Боснией и Герцеговиной. По итогам квалификации путевки в лигу А получат только победители квартетов.

# Футбол

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