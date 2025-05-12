Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?
Польская политическая арена, как и положено накануне выборов, превращается в захватывающее балаганное зрелище. Кандидаты, словно заправские циркачи, жонглируют обещаниями, балансируют на грани скандалов и ловко парируют взаимные обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И все это под куполом всеобщего недоверия, где каждый зритель подозревает, что за яркими речами скрывается все та же старая клоунада. Напомним, что президентские выборы в Польше стартуют 18 мая. Второй тур назначен на 1 июня.
Все это политическое шоу началось еще три месяца назад вместе с предвыборными дебатами. Основными темами, на которые высказывались кандидаты, стали отношения в треугольнике Польша – ЕС – НАТО, миграционный кризис в Европе и мифическая «угроза с Востока». Социальные и экономические вопросы, как видите, игнорировались.
Все основные кандидаты также прошлись и по Украине в той или иной степени. Не удивительно, ведь данная тема позволяет легко заработать очки в глазах избирателей, утомленных строптивостью Киева, наплывом беженцев и связанный с этим рост преступности и расходов из польского бюджета.
Однако еще тогда во всей этой массе «особо одаренных» поляки нашли своих лидеров. Один из них – Кароль Навроцкий, кандидат-евроскептик от партии «Право и справедливость». На днях он решил сыграть ва-банк и отправился в Вашингтон за благословением Дональда Трампа. Расчет был прост: показать избирателям, что он – свой парень в американской столице. Но, увы, случился конфуз: Трамп уделил польскому гостю совсем немного времени. Да и вместо всеобщего признания Навроцкий получил оплеуху от польского народа в виде обвинений в политической пропаганде.
Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши:
Поляки живут все хуже и хуже. Цены в магазинах завышены. Я выступаю за то, чтобы тратить на оборону 5% ВВП Польши, но для того, чтобы иметь финансовые средства, необходимо без правительства Дональда Туска провести тонкую настройку этой системы через других кандидатов.
Зато Рафал Тшасковский, главный конкурент Навроцкого, чувствует себя вполне уверенно. Он – ставленник Дональда Туска, а значит, имеет прочные связи с брюссельскими технократами. Урсула фон дер Ляйен, Макрон, Мерц – вся эта «коалиция желающих» продолжения конфликта в Украине его самые близкие соратники.
Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы:
Если бы я стал президентом, я бы поставил цель убедить такие страны, как Испания, Италия или Нидерланды, тратить минимум 3% ВВП на оборону, потому что мы должны усилить наши европейские возможности в рамках НАТО, чтобы эффективно сдерживать Россию и других, кто хочет нам угрожать.
Так, эксперты предположили, что сейчас людям предстоит сделать выбор далеко не за Польшу. Страна, словно флюгер, мечется между Европой и Америкой, пытаясь усидеть на двух стульях сразу: в Брюсселе изображает эксперта по Востоку, а внутри корчится от русофобии.
Так, последний опрос для польского радио показал, что первый тур выборов выиграет проевропейский кандидат Рафал Тшасковский с поддержкой в 33% голосов, а вот горячий фанат американцев Навроцкий может стать вторым, набрав всего 21% голосов. Помимо этого, растет интерес и к менее популярным кандидатам, что делает результаты выборов еще более интригующими.