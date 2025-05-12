Польская политическая арена, как и положено накануне выборов, превращается в захватывающее балаганное зрелище. Кандидаты, словно заправские циркачи, жонглируют обещаниями, балансируют на грани скандалов и ловко парируют взаимные обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это под куполом всеобщего недоверия, где каждый зритель подозревает, что за яркими речами скрывается все та же старая клоунада. Напомним, что президентские выборы в Польше стартуют 18 мая. Второй тур назначен на 1 июня.

Все это политическое шоу началось еще три месяца назад вместе с предвыборными дебатами. Основными темами, на которые высказывались кандидаты, стали отношения в треугольнике Польша – ЕС – НАТО, миграционный кризис в Европе и мифическая «угроза с Востока». Социальные и экономические вопросы, как видите, игнорировались. Все основные кандидаты также прошлись и по Украине в той или иной степени. Не удивительно, ведь данная тема позволяет легко заработать очки в глазах избирателей, утомленных строптивостью Киева, наплывом беженцев и связанный с этим рост преступности и расходов из польского бюджета. Однако еще тогда во всей этой массе «особо одаренных» поляки нашли своих лидеров. Один из них – Кароль Навроцкий, кандидат-евроскептик от партии «Право и справедливость». На днях он решил сыграть ва-банк и отправился в Вашингтон за благословением Дональда Трампа. Расчет был прост: показать избирателям, что он – свой парень в американской столице. Но, увы, случился конфуз: Трамп уделил польскому гостю совсем немного времени. Да и вместо всеобщего признания Навроцкий получил оплеуху от польского народа в виде обвинений в политической пропаганде.

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши:

Поляки живут все хуже и хуже. Цены в магазинах завышены. Я выступаю за то, чтобы тратить на оборону 5% ВВП Польши, но для того, чтобы иметь финансовые средства, необходимо без правительства Дональда Туска провести тонкую настройку этой системы через других кандидатов.

Зато Рафал Тшасковский, главный конкурент Навроцкого, чувствует себя вполне уверенно. Он – ставленник Дональда Туска, а значит, имеет прочные связи с брюссельскими технократами. Урсула фон дер Ляйен, Макрон, Мерц – вся эта «коалиция желающих» продолжения конфликта в Украине его самые близкие соратники.