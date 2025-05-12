Прямой эфир

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?

12 мая 2025 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польская политическая арена, как и положено накануне выборов, превращается в захватывающее балаганное зрелище. Кандидаты, словно заправские циркачи, жонглируют обещаниями, балансируют на грани скандалов и ловко парируют взаимные обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И все это под куполом всеобщего недоверия, где каждый зритель подозревает, что за яркими речами скрывается все та же старая клоунада. Напомним, что президентские выборы в Польше стартуют 18 мая. Второй тур назначен на 1 июня.

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?-2

Все это политическое шоу началось еще три месяца назад вместе с предвыборными дебатами. Основными темами, на которые высказывались кандидаты, стали отношения в треугольнике Польша – ЕС – НАТО, миграционный кризис в Европе и мифическая «угроза с Востока». Социальные и экономические вопросы, как видите, игнорировались.

Все основные кандидаты также прошлись и по Украине в той или иной степени. Не удивительно, ведь данная тема позволяет легко заработать очки в глазах избирателей, утомленных строптивостью Киева, наплывом беженцев и связанный с этим рост преступности и расходов из польского бюджета.

Однако еще тогда во всей этой массе «особо одаренных» поляки нашли своих лидеров. Один из них – Кароль Навроцкий, кандидат-евроскептик от партии «Право и справедливость». На днях он решил сыграть ва-банк и отправился в Вашингтон за благословением Дональда Трампа. Расчет был прост: показать избирателям, что он – свой парень в американской столице. Но, увы, случился конфуз: Трамп уделил польскому гостю совсем немного времени. Да и вместо всеобщего признания Навроцкий получил оплеуху от польского народа в виде обвинений в политической пропаганде.

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?-4

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши:
Поляки живут все хуже и хуже. Цены в магазинах завышены. Я выступаю за то, чтобы тратить на оборону 5% ВВП Польши, но для того, чтобы иметь финансовые средства, необходимо без правительства Дональда Туска провести тонкую настройку этой системы через других кандидатов.

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?-6

Зато Рафал Тшасковский, главный конкурент Навроцкого, чувствует себя вполне уверенно. Он – ставленник Дональда Туска, а значит, имеет прочные связи с брюссельскими технократами. Урсула фон дер Ляйен, Макрон, Мерц – вся эта «коалиция желающих» продолжения конфликта в Украине его самые близкие соратники.

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?-8

Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы:
Если бы я стал президентом, я бы поставил цель убедить такие страны, как Испания, Италия или Нидерланды, тратить минимум 3% ВВП на оборону, потому что мы должны усилить наши европейские возможности в рамках НАТО, чтобы эффективно сдерживать Россию и других, кто хочет нам угрожать.

Так, эксперты предположили, что сейчас людям предстоит сделать выбор далеко не за Польшу. Страна, словно флюгер, мечется между Европой и Америкой, пытаясь усидеть на двух стульях сразу: в Брюсселе изображает эксперта по Востоку, а внутри корчится от русофобии.

Так, последний опрос для польского радио показал, что первый тур выборов выиграет проевропейский кандидат Рафал Тшасковский с поддержкой в 33% голосов, а вот горячий фанат американцев Навроцкий может стать вторым, набрав всего 21% голосов. Помимо этого, растет интерес и к менее популярным кандидатам, что делает результаты выборов еще более интригующими.

# Польша # Президентские выборы # Рафал Тшасковский

Другие новости рубрики

Все новости
В Варшаве 9 Мая украинские активисты устроили беспорядки на кладбище советских воинов
12 мая 2025 19:01

В Варшаве 9 Мая украинские активисты устроили беспорядки на кладбище советских воинов

Польша требует закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня
12 мая 2025 13:40

Польша требует закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня

В Таллине хулиганы осквернили памятник освободителям от нацистов
12 мая 2025 13:39

В Таллине хулиганы осквернили памятник освободителям от нацистов