Александра Саснович начала теннисный турнир в Париже с уверенной победы

Александра Саснович победно стартовала на турнире категории 125 в Париже, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В поединке первого круга белоруска, занимающая 99-е место в мировом рейтинге, встречалась с аргентинкой Марией Карле, которая идет на 122-й позиции в топе. Первый сет остался за нашей спортсменкой с комфортным преимуществом – 6:4. Во втором она выглядела еще более уверенно и праздновала успех с результатом 6:2. Встреча продолжалась один час и 35 минут. Следующей оппоненткой Саснович станет победительница противостояния Дженни Лим – Катерина Синякова.