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13 июня в Заводском районе пройдёт масштабный праздник для выпускников на «Чижовка-Арене»

12 мая 2025 19:16
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В Заводском районе пройдет масштабный праздник для выпусков. 13 июня после вручения аттестатов в школах ребята соберутся в «Чижовка-Арене», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

13 июня в Заводском районе пройдёт масштабный праздник для выпускников на «Чижовка-Арене»-2

Это новый формат проведения мероприятия. Если он окажется успешным, то уже через год может стать традиционным во всех районах столицы. Пока же выпускники готовятся к экзаменам, а в городе идет организация мероприятий по случаю окончания учебного года. 24 мая в 10:00 во всех школах пройдут торжественные линейки. Также в этот день состоится возложение цветов к стеле «Минск – город-герой». Кульминацией станет масштабный последний звонок в «Минск-Арене».

13 июня в Заводском районе пройдёт масштабный праздник для выпускников на «Чижовка-Арене»-4

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Если говорить о выпускных вечерах, они пройдут 13 июня с 20:00 в учреждениях общего и среднего образования. Запланировано, что именно базами будут сами учреждения образования. В исключительных случаях будут проходить праздники на базах учреждений культуры. 

Активно идет подготовка и к летнему сезону. Около 78 тысяч столичных учащихся пройдут оздоровление в лагерях. Они начнут работать со 2 июня.

# Марина Ильина # Выпускной

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