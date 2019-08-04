«Мы никогда не подведём». О плодотворном сотрудничестве и итогах встречи президентов Беларуси и Узбекистана – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан. Две страны стали еще ближе друг к другу. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана впервые за четвертьвековую историю дипломатических отношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Действительно, так получилось, что последние два года в белорусско-узбекистанских отношениях иначе как прорывными и назвать нельзя. Можно сказать, год – за десятилетие. И даже это будет не совсем верно, ведь двум президентам пришлось выстраивать диалог практически с нуля. И это лучший пример того, насколько сильная политическая воля может за очень короткий срок вывести партнерство на качественно новый уровень и, более того, увидеть серьезную перспективу в его развитии.

Что нам и подтверждают сухие цифры официальной статистики. Возьмем 2015 год: страны наторговали на 65 миллионов долларов. В 2016 и того меньше. А вот 2018-й – год, в который состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Товарооборот приблизился к 160 миллионам долларов. Что и говорить: интенсификация взаимодействия на лицо. По итогам 2019 года вплотную приблизимся к 500 миллионам. Задача на ближайшие годы – не менее миллиарда. Что сделать, чтобы расстояние в 3500 километров не только не мешало, но и усиливало интерес друг к другу? Знает Алена Сырова.

Алёна Сырова, корреспондент:

Узбекский поэт Алишер Навои говорил: «Нельзя одной рукой хлопнуть в ладоши». И не поспоришь: как только две руки начинают тянуться навстречу друг другу, появляется взаимная заинтересованность. результат не заставляет себя долго ждать. Так получилось и в белорусско-узбекистанских отношениях. За два прошлых года удалось достичь большего, чем за предыдущие четверть столетия.

Не то чтобы наши страны все это время не общались. Через год после распада Советского Союза мы открыли белорусское посольство в Ташкенте, пересекались на международных площадках и в гости друг к другу, конечно, ездили. Александр Лукашенко в бытность первого президента Узбекистана в этой центральноазиатской стране бывал дважды. Ислам Каримов тоже приезжал в Минск, правда, в тот момент диппредставительства его страны не было. Решение об открытии посольства в Беларуси принял Шавкат Мирзиёев, новый глава Узбекистана, после визита нашего Президента в Ташкент. Тогда стало ясно: сотрудничать будем по-новому.





Под личным патронатом двух президентов намеченные проекты стали оперативно реализовывать: открыли завод по производству дорожно-строительной техники в Ташкенте, увеличили товарооборот практически до полумиллиарда долларов, продолжаем прорабатывать возможности создания целого комплекса для выпуска спецтехники. Наши БелАЗы, МАЗы, тракторы МТЗ, погрузчики «Амкодор» давно помогают узбекам работать на их «золотой земле», богатой полезными ископаемыми.

Так почему бы не собирать технику вместе? То же касается и фармацевтики – скооперировавшись, могли бы выходить на рынки третьих стран и зарабатывать в разы больше. Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство» А всего-то нужно было встретиться лично и поговорить, ведь у белорусов и узбеков схожее мировоззрение и общая история.

32 этнических узбека отдали свою жизнь, освобождая Беларусь 75 лет назад. Наш поэт Якуб Колас жил в Ташкенте, воспевая эту землю, равно как и поэт Степан Лиходзиевский. Его сын Анатолий приехал в Беларусь.

Анатолий Лиходзиевский, профессор кафедры русского языка и литературы Узбекского государственного университета мировых языков:

Ему было очень приятно, что он воспринимается как два народа. Его могила находится в Ташкенте, и на могиле высечены отцовские стихи. Там написано так: «Он белорус среди узбеков, средь белорусов – он узбек». Я вообще очень рад, что наконец установились нормальные отношения между двумя странами. Два народа очень близки по своему менталитету: это тихие, спокойные и выдержанные люди, трудолюбивые люди, которые не спешат, не прилагают к делу кулаки. Поэтому между узбеками и белорусами очень много общего, и они очень здорово могут сотрудничать.

И Форум регионов, и дни культуры Узбекистана в Минске предваряли встречу глав государств, корректируя и насыщая повестку переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Оба лидера привыкли максимально эффективно использовать время и возможности, потому сразу после прилёта в Минск в резиденции белорусского лидера состоялся неформальный раунд переговоров. Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками «Наше дело – открыть дорогу»: президенты обсудили, как будут развиваться экономические отношения Беларуси и Узбекистана

Глобально Беларусь и Узбекистан сегодня работают над реализацией проектов, о которых договорились во время прошлогоднего визита Александра Лукашенко в Ташкент. Узбекистан, который полностью пересматривает и переформатирует все сферы своей экономики, остро нуждается в опытных партнерах, которыми мы готовы быть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень радуюсь тем успехам, которые имеет в течение буквально последних трех лет Узбекистан. Мне абсолютно близки и понятны те действия президента Узбекистана, которые он предпринимает, чтобы поднять страну. Не просто модернизирует страну и отрасли экономики – создает принципиально новые направления жизни узбекского общества. Конечно, для этого нужны технологии.

Свой опыт и высокие технологии мы предлагаем узбекским партнерам. Например, использовать сделанную белорусами автоматизированную систему учета природного газа. Кроме того, Шавкат Мирзиёев во время своего визита побывал в Парке высоких технологий, где ему представили наши самые известные разработки. Актуальнее для Узбекистана, развивающего сельское хозяйство, ожидаемо стало точечное земледелие.



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Точечно и абсолютно открыто по всем направлениям во время двухдневного визита говорили Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. А как иначе выстраивать отношения?

Не зря говорят: восток – дело тонкое, и очень много зависит от того, есть ли доверие между партнерами. Об этом Александр Лукашенко напомнил тем, кому предстоит реализовывать те проекты, которые появились во время этого визита. Александр Лукашенко:

Я пообещал президенту (он остановился не на американцах, не на немцах, россиянах или китайцах, а на Беларуси), что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве» Анатолий Хотько: «У нас осуществляется поставка, реализация племенного материала в Узбекистан»

Белорусско-узбекистанское сотрудничество уже давно пустило корни. Осязаемое доказательство – посаженое семь лет назад у Дворца Независимости первым президентом этой страны Исламом Каримовым дерево.